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Hadise “Kraliçem” dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında annesi Gülnihal Açıkgöz'ün doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Annesinin pozlarını peş peşe yayınlayan Hadise'nin fotoğraflara düştüğü notlar da dikkat çekti. İşte Hadise'nin "Kraliçem" dediği annesinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımlar...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:45
Hadise Kraliçem dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündemde olan Hadise bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Hadise Kraliçem dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında annesi Gülnihal Açıkgöz'ün doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

Hadise Kraliçem dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

Annesinin pozlarını peş peşe yayınlayan Hadise'nin fotoğraflara düştüğü notlar da dikkat çekti.

Hadise Kraliçem dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

Kısa sürede gündem olan fotoğraflar binlerce beğeni alırken sosyal medya kullanıcıları Gülnihal Açıkgöz'ün yeni yaşı için iyi dileklerde bulundu.

Hadise Kraliçem dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

İşte Hadise'nin annesinin doğum gününe özel yayınladığı o fotoğraflar...

Hadise Kraliçem dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

Hadise ve annesi

Hadise Kraliçem dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

Hadise annesi ile pozuna "Canımın en içi" notunu ekledi.

Hadise Kraliçem dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

"İyi ki doğdun canım annem"

Hadise Kraliçem dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

"Seni seviyorum"