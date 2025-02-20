Hadise “Kraliçem” dediği annesini paylaşmaya doyamadı! Doğum gününü böyle kutladı

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündemde olan Hadise bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında annesi Gülnihal Açıkgöz'ün doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.
Annesinin pozlarını peş peşe yayınlayan Hadise'nin fotoğraflara düştüğü notlar da dikkat çekti.
Kısa sürede gündem olan fotoğraflar binlerce beğeni alırken sosyal medya kullanıcıları Gülnihal Açıkgöz'ün yeni yaşı için iyi dileklerde bulundu.
İşte Hadise'nin annesinin doğum gününe özel yayınladığı o fotoğraflar...