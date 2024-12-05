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Furkan Kızılay sevgilisine Paris’te evlenme teklifi etti! İlk yorum Ogeday Girişken ve Damla Can’dan!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç lakaplı Emre karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te romantik bir evlenme teklifi etti. O anları sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü oyuncuya ilk yorum Survivor'daki yarışma arkadaşı Damla Can'dan geldi.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:34
Furkan Kızılay sevgilisine Paris’te evlenme teklifi etti! İlk yorum Ogeday Girişken ve Damla Can’dan!

Henüz çocuk yaşlarda kameralarla tanışan Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç lakaplı Emre karakteriyle hafızalara kazındı.

Furkan Kızılay sevgilisine Paris’te evlenme teklifi etti! İlk yorum Ogeday Girişken ve Damla Can’dan!

Survivor yarışmasına da katılan ve performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te romantik bir evlenme teklifi etti.

Furkan Kızılay sevgilisine Paris’te evlenme teklifi etti! İlk yorum Ogeday Girişken ve Damla Can’dan!

34 yaşındaki Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz'ın büyük mutluluk yaşadığı anları Instagram hesabından video olarak paylaştı.

Furkan Kızılay sevgilisine Paris’te evlenme teklifi etti! İlk yorum Ogeday Girişken ve Damla Can’dan!

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notunu ekledi.

Furkan Kızılay sevgilisine Paris’te evlenme teklifi etti! İlk yorum Ogeday Girişken ve Damla Can’dan!

Kızılay'ın Survivor'dan yakın arkadaşı olan Ogeday Girişken, "Ağladım be çok seviyorum sizi" yorumunu yaptı.

Furkan Kızılay sevgilisine Paris’te evlenme teklifi etti! İlk yorum Ogeday Girişken ve Damla Can’dan!

Oyuncunun Survivor yarışmasından diğer arkadaşı Damla Can ise "Maşallah sizeeee beeee. Mutluluğunuz daim olsun canlarım" ifadelerini kullandı.

Furkan Kızılay sevgilisine Paris’te evlenme teklifi etti! İlk yorum Ogeday Girişken ve Damla Can’dan!

İşte o paylaşım...

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