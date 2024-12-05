Furkan Kızılay sevgilisine Paris’te evlenme teklifi etti! İlk yorum Ogeday Girişken ve Damla Can’dan!

Henüz çocuk yaşlarda kameralarla tanışan Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç lakaplı Emre karakteriyle hafızalara kazındı.

Survivor yarışmasına da katılan ve performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te romantik bir evlenme teklifi etti.

34 yaşındaki Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz'ın büyük mutluluk yaşadığı anları Instagram hesabından video olarak paylaştı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notunu ekledi.