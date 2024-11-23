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Ferdi Tayfur’un kuzu Tuğçe Tayfur “Yazışmalar var” deyip ihaneti açıklamıştı! Meydan okudu!

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ile arasındaki sular durulmuyor. Sosyal medya paylaşımlarında ihanete olduğunu ima eden Tuğçe Tayfur'dan yeni bir açıklama daha geldi. Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan şarkıcı, "Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor" diyerek meydan okudu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 13:10 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 13:10
Ferdi Tayfur’un kuzu Tuğçe Tayfur Yazışmalar var deyip ihaneti açıklamıştı! Meydan okudu!

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, son dönemlerde babası ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündem olmuştu.

Ferdi Tayfur’un kuzu Tuğçe Tayfur Yazışmalar var deyip ihaneti açıklamıştı! Meydan okudu!

Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan ünlü şarkıcı, bu kez 1,5 sene önce evlendiği eşi Muhammet Aydın ile adından söz ettirdi.

Ferdi Tayfur’un kuzu Tuğçe Tayfur Yazışmalar var deyip ihaneti açıklamıştı! Meydan okudu!

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın arasına kara kedi girdiği iddia edildi ve boşanacakları öne sürüldü. İkili sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakırken Tuğçe Tayfur'un hesaplarından eşi ile yer aldığı kareleri silmesi iddiaları güçlendirdi.

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