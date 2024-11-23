Ferdi Tayfur’un kuzu Tuğçe Tayfur “Yazışmalar var” deyip ihaneti açıklamıştı! Meydan okudu!

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, son dönemlerde babası ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündem olmuştu.

Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan ünlü şarkıcı, bu kez 1,5 sene önce evlendiği eşi Muhammet Aydın ile adından söz ettirdi.