Fahriye Evcen giyinme odasından paylaştı! Lüks evinin her detayı olay

Meslektaşı Burak Özçivit ile yaptığı evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki evladı olan Fahriye Evcen, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.