Fahriye Evcen giyinme odasından paylaştı! Lüks evinin her detayı olay
Burak Özçivit ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık gündeme gelen iki çocuk annesi Fahriye Evcen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü oyuncu, bu kez giyinme odasında kamera karşısına geçti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:00Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:00
Meslektaşı Burak Özçivit ile yaptığı evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki evladı olan Fahriye Evcen, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, bu kez giyinme odasında kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun hem tarzı hem de giyinme odası dikkat çekti.