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Evlenecekleri konuşulan Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan peş peşe aşk pozları!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu sevgilisi Devrim Özkan, aşklarını sosyal medyada sergilemeye devam ediyor. Evlenecekleri konuşulan ünlü çift, peş peşe paylaştıkları romantik fotoğraflarla ilişkilerini gözler önüne serdi. Çiftin aşk dolu pozları, hayranlarından büyük beğeni toplarken "Yılın çifti" yorumları da geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:16 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:16
Evlenecekleri konuşulan Lucas Torreira ve Devrim Özkan’dan peş peşe aşk pozları!

Bir dönem kredi kartı meselesi yüzünden kavga edip ayrılan Lucas Torreira ve Devrim Özkan çifti aşklarına bir şans daha verdi.

Evlenecekleri konuşulan Lucas Torreira ve Devrim Özkan’dan peş peşe aşk pozları!

İnişli-çıkışlı ilişkileriyle magazin manşetlerinde sıkça yer alan çift, şimdilerde adeta düşman çatlatıyor.

Evlenecekleri konuşulan Lucas Torreira ve Devrim Özkan’dan peş peşe aşk pozları!

Aşklarını sosyal medyaya da yansıtan çift, bugün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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