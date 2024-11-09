Evlenecekleri konuşulan Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan peş peşe aşk pozları!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu sevgilisi Devrim Özkan, aşklarını sosyal medyada sergilemeye devam ediyor. Evlenecekleri konuşulan ünlü çift, peş peşe paylaştıkları romantik fotoğraflarla ilişkilerini gözler önüne serdi. Çiftin aşk dolu pozları, hayranlarından büyük beğeni toplarken "Yılın çifti" yorumları da geldi.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:16Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:16