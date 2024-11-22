Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den itiraf: “Onun kızı olmak çok zor”

'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' soruşturmasında gözaltına alınıp ev hapsi şartıyla serbest bırakılan şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlenmişti. Erbil ve Ortaç'ın en üst sınır olan 3'er yıl kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi sürecinde yaşadığı sağlık problemlerini aktaran genç kadın, babasını sık sık ziyarete gittiğini belirterek "Onun kızı olmak çok zor ve yorucu. Yaşlandım" dedi.