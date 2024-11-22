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Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den itiraf: “Onun kızı olmak çok zor”

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, ev hapsindeki babası hakkında ilk kez konuştu. Babasının ev hapsi sürecinde yaşadığı sağlık problemlerini aktaran genç kadın, "Onun kızı olmak çok zor ve yorucu. Yaşlandım" dedi. İşte Yasmin Erbil'in o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 09:08 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 09:08
Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den itiraf: Onun kızı olmak çok zor

'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' soruşturmasında gözaltına alınıp ev hapsi şartıyla serbest bırakılan şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlenmişti. Erbil ve Ortaç'ın en üst sınır olan 3'er yıl kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den itiraf: Onun kızı olmak çok zor

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, ev hapsindeki babası hakkında ilk kez konuştu.

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den itiraf: Onun kızı olmak çok zor

Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi sürecinde yaşadığı sağlık problemlerini aktaran genç kadın, babasını sık sık ziyarete gittiğini belirterek "Onun kızı olmak çok zor ve yorucu. Yaşlandım" dedi.

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