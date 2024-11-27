Ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç’tan ilk açıklama geldi!

Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi dün akşam saatlerinde Serdar Ortaç'ın ev hapsini kaldırdı.