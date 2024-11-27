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Ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç’tan ilk açıklama geldi!

Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Kararın ardından ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. İşte "Bu bana çok büyük bir ders oldu" diyen Serdar Ortaç'ın açıklaması...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:48 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:58
Ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç’tan ilk açıklama geldi!

Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç’tan ilk açıklama geldi!

Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu.

Serdar Ortaç'tan ilk açıklama geldi!

Ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç’tan ilk açıklama geldi!

İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi dün akşam saatlerinde Serdar Ortaç'ın ev hapsini kaldırdı.

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