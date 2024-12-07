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Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç günler sonra sahne aldı: “Acayip gaza geldim”

Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı. Bu süreçte konserlerinin birer birer iptal olduğu ve 1,5 ayda 25 milyon zarara uğradığı konuşulan Ortaç, günler sonra yeni repertuarıyla sahneye çıktı. Ortaç, sosyal medya hesabından yaşadığı heyecanı ve kulisindeki anlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 14:00 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 14:06
Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç günler sonra sahne aldı: Acayip gaza geldim

Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç günler sonra sahne aldı: Acayip gaza geldim

Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi dün akşam saatlerinde Serdar Ortaç'ın ev hapsini kaldırmıştı.

Serdar Ortaç kulis hallerini paylaştı

Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç günler sonra sahne aldı: Acayip gaza geldim

25 MİLYON TL KAYBETTİ
Ünlü şarkıcının ev hapsinde olduğu süreçte konserlerinin birer birer iptal olduğu ve 1,5 ayda 25 milyon zarara uğradığı öne sürülmüştü.

Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç günler sonra sahne aldı: Acayip gaza geldim

GÜNLER SONRA SAHNEDE!
Ev hapsi kaldırılan Ortaç, günler sonra ilk kez sahneye çıktı.

Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç günler sonra sahne aldı: Acayip gaza geldim

Ev hapsindeyken orkestrasıyla çalıştığını söyleyen Serdar Ortaç, "Cezadan sonra ilk konserime gidiyorum. Repertuarı yeniledim, şarkıları yeniledim. Orkestramla çalıştım tutukluyken. Acayip gaza geldim çok güzel bir şey yapacağım" dedi.

Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç günler sonra sahne aldı: Acayip gaza geldim

Ortaç daha sonra dansçılarıyla kulis hallerini paylaşarak sahneyi özleyip özlemediklerini sorarak "Ben çok özledim" ifadelerini kullandı.

Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç günler sonra sahne aldı: Acayip gaza geldim

Ünlü isim sahnesinden eğlenceli anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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