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Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla adını geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Erol, bir etkinlik çıkışı görüntülendi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, yılbaşı planını açıkladı. Yeni yılı ailesiyle karşılayacak olan ünlü sunucunun hediye kuralı ise dikkat çekti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:26
Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, hem kariyeri hem özle hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile yaptığı evlilikten Ömer Erol ve İdris Ali adlarında iki evladı olan ünlü sunucu, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu.

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Esra Erol, önceki akşam bir etkinlik çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü sunucuya yılbaşı planı soruldu.

Ünlü sunucu Esra Erol yılbaşı planı açıkladı

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, Esra Erol yılbaşını ailesiyle geçireceğini söyledi. Erol, şu ifadeleri kullandı: "Yeni yılda en büyük temennim ailemle beraber sağlıklı güzel bir yıl geçirmek olduğu için o gece yine ailemle yine beraber büyük aile masası kurulacak.

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Büyük ihtimal bu sene oyun oynayacağız, teyze enteresan oyunlar buldu. Yeni yılı karşılayacağız, duamızı edeceğiz. Ertesi güne hazır başlayacağız"

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Erol, basın mensupları "Çocuklardan hediye olarak özel istek geldi mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Biz kura çekiyoruz. Kim kime çıktığını söylemiyor.

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Bir miktar belirliyoruz. Çocukların da harçlıklarıyla alabilecekleri küçük bir miktar. Mühim olan düşünmeleri. İsterlerse elle çizebilirler, yapabilirler. Ancak erkek çocuklarının tek istedikleri şey forma"

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Açıklamalarının ardından Esra Erol'un çocukları da merak konusu oldu. İdris Ali ile Ömer Erol'un anneleriyle olan benzerlikleri ise şaşırttı.

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

İşte Esra Erol'un çocukları...

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Ömer Erol

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

İdris Ali

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Ömer Erol

Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Esra Erol'un eşi ve çocukları

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