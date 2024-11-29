Esra Erol yılbaşı planını açıkladı! Hediye kuralı dikkat çekti!

Atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, hem kariyeri hem özle hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile yaptığı evlilikten Ömer Erol ve İdris Ali adlarında iki evladı olan ünlü sunucu, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu.

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, Esra Erol yılbaşını ailesiyle geçireceğini söyledi. Erol, şu ifadeleri kullandı: "Yeni yılda en büyük temennim ailemle beraber sağlıklı güzel bir yıl geçirmek olduğu için o gece yine ailemle yine beraber büyük aile masası kurulacak.

Büyük ihtimal bu sene oyun oynayacağız, teyze enteresan oyunlar buldu. Yeni yılı karşılayacağız, duamızı edeceğiz. Ertesi güne hazır başlayacağız"