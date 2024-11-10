“Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor” demişti! Gökçe Bahadır: Dimdik ayaktayız”

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Etiler'de objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor" sözlerine, "Kadınlar olarak bizler örgütleniyoruz, güçleniyoruz ve dimdik ayakta duruyoruz. Bu böyle olurken aynı zamanda erkeklerin farklı bir taraftan kendilerini güçlendirmeli gerekiyor ki aramızda denge bozulmasın. Ben bir denge olduğunu düşünüyorum. Kadın ve erkeğin beraber güçlenerek ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Erkekler gücünün şiddetten gelmediğini bilmeli..." dedi.

"HER ZAMAN SEVGİ KAZANACAK"

Ersoy da, "Toplumda güçlü kadın biraz zor ve geç kabul ediliyor. Kadınların güçlenmesi herkesin kendi özgürlüğü için güzel ve iyi bir şey. Hayvana, çiçeğe ve böceğe sevgi azaldı" dedi.

Son dönemde yaşanan olaylarla ilgili konuşan oyuncu şu sözlerine yer verdi:

"Nasıl oldu bu kadar sevgisiz ve her şeyde şiddete başvuruluyor, anlamıyorum. Her zaman sevgi kazanacak inanıyorum"