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“Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor” demişti! Gökçe Bahadır: Dimdik ayaktayız”

Gökçe Bahadır, "Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor" ifadesinin yankıları devam ederken sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere yansıyan Bahadır, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek konuya açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 12:09
Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor demişti! Gökçe Bahadır: Dimdik ayaktayız

"DİMDİK AYAKTA DURUYORUZ"

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Etiler'de objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor" sözlerine, "Kadınlar olarak bizler örgütleniyoruz, güçleniyoruz ve dimdik ayakta duruyoruz. Bu böyle olurken aynı zamanda erkeklerin farklı bir taraftan kendilerini güçlendirmeli gerekiyor ki aramızda denge bozulmasın. Ben bir denge olduğunu düşünüyorum. Kadın ve erkeğin beraber güçlenerek ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Erkekler gücünün şiddetten gelmediğini bilmeli..." dedi.

Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor demişti! Gökçe Bahadır: Dimdik ayaktayız

"HER ZAMAN SEVGİ KAZANACAK"

Ersoy da, "Toplumda güçlü kadın biraz zor ve geç kabul ediliyor. Kadınların güçlenmesi herkesin kendi özgürlüğü için güzel ve iyi bir şey. Hayvana, çiçeğe ve böceğe sevgi azaldı" dedi.

Son dönemde yaşanan olaylarla ilgili konuşan oyuncu şu sözlerine yer verdi:

"Nasıl oldu bu kadar sevgisiz ve her şeyde şiddete başvuruluyor, anlamıyorum. Her zaman sevgi kazanacak inanıyorum"

Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor demişti! Gökçe Bahadır: Dimdik ayaktayız

O SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Bahadır, "Cesur giyinmekten hoşlanıyorum" sözleri için, "Cesur giyinmeyi açık giyinmek ve dekolte giyinmek anlamında söylemedim. Giyinmemi kimseye danışmadan, canım ne giymek istiyorsa öyle giyinmekten bahsetmiştim" dedi.

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