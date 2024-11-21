En çok parayı hangisi kazanacak? Ünlülerin Yılbaşı kaşeleri belli oldu: Bülent Ersoy, Hadise, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan...
Yılbaşı gecesi yaklaşırken eğlence dünyası hareketlenmeye başladı, ama asıl heyecan sahnede olacak isimlerin açıklanan kaşe rakamlarında! Bu yıl yine yıldızlar sahnede parlayacak, ama daha çok kazançlarıyla gündem yaratacaklar. İşte Yılbaşı'nda ünlülerin sahne fiyatları...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 19:12Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 19:13
Ünlülerin yılbaşı gecesi sahneye çıkma fiyatları belli oldu ve rakamlar tam anlamıyla "yok artık" dedirtti. İşte Posta'nın haberine göre; Yılbaşı için kaşelerini ikiye katlayan ünlülerin sahne fiyatları...