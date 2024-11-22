PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Fotohaberleri

Elif Buse Doğan’ın takıntılı hayran kabusu! Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan'da bile takip etti

Samsak Döveci adlı türkü ile adını geniş kitlelere duyuran Elif Buse Doğan, takıntılı hayranı nedeniyle soluğu savcılıkta aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan şarkıcı, sapık hayranının kendisini, Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan'da bile takip ettiğini belirtti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:05
Elif Buse Doğan’ın takıntılı hayran kabusu! Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan’da bile takip etti

Samsak Döveci adlı türküyle hafızalara kazınan Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, kendisini takıntı hale getiren bir hayranı yüzünden soluğu mahkemede aldı.

Elif Buse Doğan’ın takıntılı hayran kabusu! Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan’da bile takip etti

Sabah'ta yer alan habere göre; Elif Buse Doğan'ı takıntı haline getiren bir hayranı, genç kadını yurtiçi ve yurtdışı konserleri dahil olmak üzere sürekli takip etti.

Elif Buse Doğan’ın takıntılı hayran kabusu! Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan’da bile takip etti

Israrlı hayran üzerine birde Doğan'ın yakın arkadaşlarını arayarak türkücünün kendisiyle konuşmasını isteyince korkuya kapılan Elif Buse Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA