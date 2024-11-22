Elif Buse Doğan’ın takıntılı hayran kabusu! Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan’da bile takip etti

Samsak Döveci adlı türküyle hafızalara kazınan Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan , kendisini takıntı hale getiren bir hayranı yüzünden soluğu mahkemede aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Elif Buse Doğan'ı takıntı haline getiren bir hayranı, genç kadını yurtiçi ve yurtdışı konserleri dahil olmak üzere sürekli takip etti.