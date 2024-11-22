Elif Buse Doğan’ın takıntılı hayran kabusu! Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan’da bile takip etti

Samsak Döveci adlı türküyle hafızalara kazınan Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, kendisini takıntı hale getiren bir hayranı yüzünden soluğu mahkemede aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Elif Buse Doğan'ı takıntı haline getiren bir hayranı, genç kadını yurtiçi ve yurtdışı konserleri dahil olmak üzere sürekli takip etti.
Israrlı hayran üzerine birde Doğan'ın yakın arkadaşlarını arayarak türkücünün kendisiyle konuşmasını isteyince korkuya kapılan Elif Buse Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.