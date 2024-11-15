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Ekranlardan bir anda kaybolan İlker Ayrık'tan "Dede oldum" paylaşımı! Gören inanamadı

Televizyon ekranlarının sempatik yüzlerinden biri olan İlker Ayrık, bir anda şöhret hayatını bıraktı ve Beykoz'da 17 dönüm arazi üzerine kurduğu çiftlikte vakit geçirmeye başladı. Uzun süredir gündemde olmayan ünlü sunucu ve oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli bir paylaşım ile takipçilerini şaşkına çevirdi! İlker Ayrık, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla "Dede oldum!" açıklamasında bulundu. Ancak hemen ardından detaylar ortaya çıkınca yüzlerde tebessüm oluştu.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 17:56
Ekranlardan bir anda kaybolan İlker Ayrık’tan Dede oldum paylaşımı! Gören inanamadı

Ben Bilmem Eşim Bilir, Geniş Aile gibi yapımlarla şöhreti yakalayan İlker Ayrık, bir anda elini eteğini her şeyden çekip yeni bir hayata açıldı.

Ekranlardan bir anda kaybolan İlker Ayrık’tan Dede oldum paylaşımı! Gören inanamadı

İlker Ayrık aldığı radikal bir kararla oyuncu eşi Sanem Bağcı Ayrık ile birlikte Beykoz'da 15 dönümlük çiftliğinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Ekranlardan bir anda kaybolan İlker Ayrık’tan Dede oldum paylaşımı! Gören inanamadı

YENİ HAYATINI ANLATTI

En son Magazin Online muhabirine yeni hayatını, şu sözlerle anlatan İlker Ayrık: "Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum. Rap dinliyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor, şu anda öyle değil, hobi amaçlı devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz.

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