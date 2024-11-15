Ekranlardan bir anda kaybolan İlker Ayrık'tan "Dede oldum" paylaşımı! Gören inanamadı

Ben Bilmem Eşim Bilir, Geniş Aile gibi yapımlarla şöhreti yakalayan İlker Ayrık , bir anda elini eteğini her şeyden çekip yeni bir hayata açıldı.

YENİ HAYATINI ANLATTI

En son Magazin Online muhabirine yeni hayatını, şu sözlerle anlatan İlker Ayrık: "Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum. Rap dinliyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor, şu anda öyle değil, hobi amaçlı devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz.