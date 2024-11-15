Ekranlardan bir anda kaybolan İlker Ayrık'tan "Dede oldum" paylaşımı! Gören inanamadı

Ben Bilmem Eşim Bilir, Geniş Aile gibi yapımlarla şöhreti yakalayan İlker Ayrık, bir anda elini eteğini her şeyden çekip yeni bir hayata açıldı.
İlker Ayrık aldığı radikal bir kararla oyuncu eşi Sanem Bağcı Ayrık ile birlikte Beykoz'da 15 dönümlük çiftliğinde sebze ve meyve yetiştiriyor.
YENİ HAYATINI ANLATTI
En son Magazin Online muhabirine yeni hayatını, şu sözlerle anlatan İlker Ayrık: "Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum. Rap dinliyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor, şu anda öyle değil, hobi amaçlı devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz.