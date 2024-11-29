Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken, Instagram'da eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe günün boş geçmedi.
Erken, sosyal medya hesabında yakın dostu Alişan ve eşi Buse Varol'un da yer aldığı eski tarihli bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.
Ünlü sunucu, bir alışveriş merkezinde çekilen kareye şu notu ekledi: "#tbt bugündü değil mi:) Bizimkiler nişanlanmıştı, çocukları gezdiriyorduk, 6-7 sene önce galiba"
Binlerce beğeni alan paylaşıma Buse Varol ve Alişan'dan yorum gecikmedi.
Buse Varol, Erken'in tbt paylaşımına "Yaaaa ne tatlıyız" yorumunu yaparken eşi Alişan ise kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.
Sosyal medya kullanıcıları da Erken'in paylaşımına "Gerçek dostluklar ahirette kadar olandır, dostluğunuz daim olsun", "Maşallah size" yorumları yapıldı.