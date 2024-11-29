Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken, Instagram'da eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe günün boş geçmedi.

Erken, sosyal medya hesabında yakın dostu Alişan ve eşi Buse Varol'un da yer aldığı eski tarihli bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.

Alişan'ın yeğenleri ve Ece Erken'in oğlunun da yer aldığı kare, kısa sürede gündem oldu.

Ünlü sunucu, bir alışveriş merkezinde çekilen kareye şu notu ekledi: "#tbt bugündü değil mi:) Bizimkiler nişanlanmıştı, çocukları gezdiriyorduk, 6-7 sene önce galiba"