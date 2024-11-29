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Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında yakın dostu Alişan ve eşi Buse Varol'un da yer aldığı eski tarihli bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı. Alişan'ın yeğenleri ve Ece Erken'in oğlunun da yer aldığı kare, kısa sürede gündem oldu. Ece Erken'in paylaşıma düştüğü not dikkat çekerken Buse Varol ve Alişan'dan yorum gecikmedi.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 13:56 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 13:56
Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken, Instagram'da eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe günün boş geçmedi.

Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

Erken, sosyal medya hesabında yakın dostu Alişan ve eşi Buse Varol'un da yer aldığı eski tarihli bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.

Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

Alişan'ın yeğenleri ve Ece Erken'in oğlunun da yer aldığı kare, kısa sürede gündem oldu.

Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

Ünlü sunucu, bir alışveriş merkezinde çekilen kareye şu notu ekledi: "#tbt bugündü değil mi:) Bizimkiler nişanlanmıştı, çocukları gezdiriyorduk, 6-7 sene önce galiba"

Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

Binlerce beğeni alan paylaşıma Buse Varol ve Alişan'dan yorum gecikmedi.

Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

Buse Varol, Erken'in tbt paylaşımına "Yaaaa ne tatlıyız" yorumunu yaparken eşi Alişan ise kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.

Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

Sosyal medya kullanıcıları da Erken'in paylaşımına "Gerçek dostluklar ahirette kadar olandır, dostluğunuz daim olsun", "Maşallah size" yorumları yapıldı.

Ece Erken arşivden bulup çıkardı! Buse Varol ile Alişan’ın nişanlı olduğu dönemden paylaştı!

İşte Ece Erken'in Buse Varol ve Alişan ile yaptığı o paylaşım...

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