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Ebru Şallı'dan 5 yıllık eşi Uğur Akkuş'un sözlerine ilk cevap! “Meğer her şey paraymış” demişti...

2019'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Uğur Akkuş ve Ebru Şallı geçtiğimiz haftalarda yaptıkları paylaşımda ayrılma kararı aldıklarını duyurdu. Uğur Akkuş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere Ebru Şallı'dan ilk cevap geldi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 20:59 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 20:59
Ebru Şallı’dan 5 yıllık eşi Uğur Akkuş’un sözlerine ilk cevap! Meğer her şey paraymış demişti...

Eski manken Ebru Şallı ile ünlü iş insanı Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Ebru Şallı’dan 5 yıllık eşi Uğur Akkuş’un sözlerine ilk cevap! Meğer her şey paraymış demişti...

İki yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandıran çiftin uzun süredir üzerlerinde kara bulutlar dolaştığı biliniyordu.

Ebru Şallı’dan 5 yıllık eşi Uğur Akkuş’un sözlerine ilk cevap! Meğer her şey paraymış demişti...

Ayrılık haberleri sık sık ortaya atılan ünlü çift sonunda bu haberleri doğruladı ve ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

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