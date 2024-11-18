Ebru Şallı'dan 5 yıllık eşi Uğur Akkuş'un sözlerine ilk cevap! “Meğer her şey paraymış” demişti...
2019'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Uğur Akkuş ve Ebru Şallı geçtiğimiz haftalarda yaptıkları paylaşımda ayrılma kararı aldıklarını duyurdu. Uğur Akkuş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere Ebru Şallı'dan ilk cevap geldi.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 20:59Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 20:59