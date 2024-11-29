Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla..."

SEVDANIN SON VURUŞU!

Geçen günlerde de özel bir etkinlikte Tarkan'ın konserini izlemeye giden Ebru Şallı, muhabirlerin en sevdiğiniz Tarkan şarkısı hangisi sorusuna 'Sevdanın Son Vuruşu' yanıtını verdi.

Şallı'nın bu cevabı boşanma kararı aldığı eşi Uğur Akkuş'a gönderme yapıyor olarak algılandı ve "Seçtiğiniz şarkı çok manidar, malum ayrılık neler söyleyeceksiniz" sorusu yöneltildi.

Ünlü isim, bunun üzerine "Olabilir, herkes evlenebilir, herkes boşanabilir. Bu konu hakkında konuşmayalım. Çok güzel bir gece, Tarkan konseri, çok heyecanlıyım" diye konuştu.