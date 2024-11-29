Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

Ünlü model Ebru Şallı, 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
BOŞANMA AÇIKLAMASI
Ancak ünlü çift, geçen haftalarda evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Akkuş, sürpriz bir paylaşımda bulunarak boşanacaklarını duyurdu ve "Her şey para ve maddiyatmış" dedi.
Akkuş, Şallı'ya gönderme yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi mutsuz olmamdır. Ben bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmişim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!
Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim"
EBRU ŞALLI'DAN YANIT!
Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği Ebru Şallı'dan da şöyle bir açıklama geldi: "Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine... Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim.
Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla..."
SEVDANIN SON VURUŞU!
Geçen günlerde de özel bir etkinlikte Tarkan'ın konserini izlemeye giden Ebru Şallı, muhabirlerin en sevdiğiniz Tarkan şarkısı hangisi sorusuna 'Sevdanın Son Vuruşu' yanıtını verdi.
Şallı'nın bu cevabı boşanma kararı aldığı eşi Uğur Akkuş'a gönderme yapıyor olarak algılandı ve "Seçtiğiniz şarkı çok manidar, malum ayrılık neler söyleyeceksiniz" sorusu yöneltildi.
Ünlü isim, bunun üzerine "Olabilir, herkes evlenebilir, herkes boşanabilir. Bu konu hakkında konuşmayalım. Çok güzel bir gece, Tarkan konseri, çok heyecanlıyım" diye konuştu.
EBRU ŞALLI NAFAKA İSTEDİ Mİ?
Ebru Şallı, nafaka sorularına da şöyle karşılık verdi: "Geçen sefer de sormuştunuz. Öyle bir talep iki taraftan da söz konusu değil"
BOŞANMA DAVASINI GERİ ÇEKTİ
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.
Ebru Şallı ile düğün pozunu yayınlayan Akkuş, Instagram'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun"
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş