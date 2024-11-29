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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

2019'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Uğur Akkuş ile Ebru Şallı, boşanma kararı almıştı. Ünlü çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce yaptığı açıklamada "Aşk değil para evliliğiymiş" diyen Uğur Akkuş, boşanma davasını geri çektiğini dile getirerek yeni bir paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:50
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

Ünlü model Ebru Şallı, 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

BOŞANMA AÇIKLAMASI
Ancak ünlü çift, geçen haftalarda evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Akkuş, sürpriz bir paylaşımda bulunarak boşanacaklarını duyurdu ve "Her şey para ve maddiyatmış" dedi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

Akkuş, Şallı'ya gönderme yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi mutsuz olmamdır. Ben bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmişim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim"

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

EBRU ŞALLI'DAN YANIT!
Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği Ebru Şallı'dan da şöyle bir açıklama geldi: "Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine... Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla..."

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

SEVDANIN SON VURUŞU!
Geçen günlerde de özel bir etkinlikte Tarkan'ın konserini izlemeye giden Ebru Şallı, muhabirlerin en sevdiğiniz Tarkan şarkısı hangisi sorusuna 'Sevdanın Son Vuruşu' yanıtını verdi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

Şallı'nın bu cevabı boşanma kararı aldığı eşi Uğur Akkuş'a gönderme yapıyor olarak algılandı ve "Seçtiğiniz şarkı çok manidar, malum ayrılık neler söyleyeceksiniz" sorusu yöneltildi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

Ünlü isim, bunun üzerine "Olabilir, herkes evlenebilir, herkes boşanabilir. Bu konu hakkında konuşmayalım. Çok güzel bir gece, Tarkan konseri, çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

EBRU ŞALLI NAFAKA İSTEDİ Mİ?
Ebru Şallı, nafaka sorularına da şöyle karşılık verdi: "Geçen sefer de sormuştunuz. Öyle bir talep iki taraftan da söz konusu değil"

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

BOŞANMA DAVASINI GERİ ÇEKTİ
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

Ebru Şallı ile düğün pozunu yayınlayan Akkuş, Instagram'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun"

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

İşte Uğur Akkuş'un o paylaşımı...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinde yeni gelişme! Boşanma davasını geri çekip böyle duyurdu!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş

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