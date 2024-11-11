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Ebru Şahin’i sinirlendiren o soru! “Rahatsız oluyorum”

2022 yılında Cedi Osman ile dünyaevine giren güzel oyuncu Ebru Şahin, Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalandı. Şahin gazetecilerin sorduğu soruya sinirlendi.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:18 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:18
Ebru Şahin’i sinirlendiren o soru! Rahatsız oluyorum

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya'nın Ohrid şehrinde evlenmişti. Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olunca ünlü çift ABD'den Yunanistan'a taşınmış ve Atina'da ev tutmuştu.

Güzel oyuncu Ebru Şahin, Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.

Ebru Şahin’i sinirlendiren o soru! Rahatsız oluyorum

"ORADA DA BİR EVİMİZ VAR"

Yunanistan'a taşındığı iddialarına yanıt veren Şahin, "Eşim yurt dışında çalışıyor, orada da bir evimiz var, gidip geliyoruz." dedi.

Murat Yıldırım ile başrolü paylaştığı "Gizli Bahçe" dizisinden bahseden Şahin, "Her şey çok güzel gidiyor, ekiple uyum çok şahane." dedi.

Ebru Şahin’i sinirlendiren o soru! Rahatsız oluyorum

"SORULMASINDAN RAHATSIZ OLUYORUM"

Gazetecilerin "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise başarılı oyuncu, "Bu çok özel bir durum açıkçası. Sorulmasından da rahatsız oluyorum ama şu an için anne olmayı düşünmüyorum." yanıtını verdi.

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