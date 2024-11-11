Ebru Şahin’i sinirlendiren o soru! “Rahatsız oluyorum”

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya'nın Ohrid şehrinde evlenmişti. Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olunca ünlü çift ABD'den Yunanistan'a taşınmış ve Atina'da ev tutmuştu. Güzel oyuncu Ebru Şahin, Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.

"ORADA DA BİR EVİMİZ VAR" Yunanistan'a taşındığı iddialarına yanıt veren Şahin, "Eşim yurt dışında çalışıyor, orada da bir evimiz var, gidip geliyoruz." dedi. Murat Yıldırım ile başrolü paylaştığı "Gizli Bahçe" dizisinden bahseden Şahin, "Her şey çok güzel gidiyor, ekiple uyum çok şahane." dedi.