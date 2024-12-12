Ebru Şahin’i bıktıran soru! “Bela mısınız başıma”

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran, atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

2022 senesinde basketbolcu Cedi Osman ile 2 yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Şahin, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Ebru Şahin'den çocuk sorularına tepki

Ebru Şahin, yakın dostu Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı filmin galasına katıldı. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, gala öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Muhabirlerle sohbet eden Şahin sorulan, "Astrologlar geçen gün de söylediler aşk, evlilik ve çocuk yılı olacak 2025 için. Var mı ufak hareketler?" sorusuna sıkılmış bir şekilde cevap vererek şu ifadeleri kullandı: "Bela mısınız başıma, gerçekten artık.