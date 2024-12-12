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Ebru Şahin’i bıktıran soru! “Bela mısınız başıma”

2022 senesinde basketbolcu Cedi Osman'la evlenen ünlü oyuncu Ebru Şahin, yakın dostu Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı filmin galasına katıldı. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, gala öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yöneltilen bir soru ise ünlü oyuncuyu bıktırdı. Şahin, söz konusu soruya "Bela mısınız başıma" şeklinde karşılık verdi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 15:58 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 16:06
Ebru Şahin’i bıktıran soru! Bela mısınız başıma

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran, atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ebru Şahin’i bıktıran soru! Bela mısınız başıma

2022 senesinde basketbolcu Cedi Osman ile 2 yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Şahin, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu.

Ebru Şahin'den çocuk sorularına tepki

Ebru Şahin’i bıktıran soru! Bela mısınız başıma

Ebru Şahin, yakın dostu Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı filmin galasına katıldı. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, gala öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ebru Şahin’i bıktıran soru! Bela mısınız başıma

Muhabirlerle sohbet eden Şahin sorulan, "Astrologlar geçen gün de söylediler aşk, evlilik ve çocuk yılı olacak 2025 için. Var mı ufak hareketler?" sorusuna sıkılmış bir şekilde cevap vererek şu ifadeleri kullandı: "Bela mısınız başıma, gerçekten artık.

Ebru Şahin’i bıktıran soru! Bela mısınız başıma

Geçen haftadan bugüne hiçbir şey değişmedi. Gerçekten. O soruya artık, ne olursun rica ederim."

Ebru Şahin’i bıktıran soru! Bela mısınız başıma

NE OLMUŞTU?
Ünlü oyuncuya daha önce de "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltilmişti.

Ebru Şahin’i bıktıran soru! Bela mısınız başıma

Ebru Şahin ise "Bu çok özel bir durum açıkçası. Sorulmasından da rahatsız oluyorum ama şu an için anne olmayı düşünmüyorum" demişti.

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