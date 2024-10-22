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Ebru Gündeş'le ikiz gibi gelin şaşkınlık yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkat çeken gelin, nikah töreninde adeta konukları hayrete düşürdü. Nikah anında çekilen videolarda gelinin Gündeş'e olan fiziksel benzerliği izleyenleri şaşırttı. Davetliler, gelinin Ebru Gündeş olmadığını anlamakta zorlanırken, sosyal medya kullanıcıları da bu ilginç durumu konuşmaktan geri durmadı. Sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler hızla viral olurken birçok kullanıcı "Gerçekten Ebru Gündeş mi, yoksa gelin mi? sorusunu sormaktan kendini alamadı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:03 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:39
Ebru Gündeş’le ikiz gibi gelin şaşkınlık yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkat çeken gelin, sosyal medyada olay oldu. Geçtiğimiz gerçekleştirilen bir nikah töreninde, gelin Bilgen'in Gündeş'e olan benzerliği konuklar ve sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı.

Ebru Gündeş’le ikiz gibi gelin şaşkınlık yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Nikahın kıyıldığı anlarda gelinin güzelliği ve Ebru Gündeş'e fiziksel benzerliği, davetlilerin gözünden kaçmadı. Törende çekilen videolarda, konuklar arasında gelinin Gündeş olmadığını anlamakta güçlük çekenler oldu. Ancak gelin Gündeş'e benzeyen Mürüvvet Bilgen'di.

Ebru Gündeş’le ikiz gibi gelin şaşkınlık yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler hızla viral oldu. Kullanıcılar, gelinin benzerliği hakkında çeşitli yorumlarda bulunarak, "Ebru Gündeş'in kizi mi?" ve "Gerçekten Ebru Gündeş mi yoksa gelin mi" gibi paylaşımlar yaptı.

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