Ebru Gündeş’le ikiz gibi gelin şaşkınlık yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkat çeken gelin, sosyal medyada olay oldu. Geçtiğimiz gerçekleştirilen bir nikah töreninde, gelin Bilgen'in Gündeş'e olan benzerliği konuklar ve sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı.

Nikahın kıyıldığı anlarda gelinin güzelliği ve Ebru Gündeş'e fiziksel benzerliği, davetlilerin gözünden kaçmadı. Törende çekilen videolarda, konuklar arasında gelinin Gündeş olmadığını anlamakta güçlük çekenler oldu. Ancak gelin Gündeş'e benzeyen Mürüvvet Bilgen'di.