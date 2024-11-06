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Deniz Akkaya cephesinden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddiasına yanıt! İşte ilk açıklama!

Deniz Akkaya, geçen mayıs ayında 16 yaşındaki kızıyla yaşadığı gerginlikle gündem olmuştu. Akkaya'nın kızına şiddet uyguladığı iddiasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatmıştı. Tüm bunların ardından Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin talebi üzerine Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği iddia edildi. Akkaya cephesinden ise ilk açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 08:59
Deniz Akkaya cephesinden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddiasına yanıt! İşte ilk açıklama!

Deniz Akkaya, geçen aylarda sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak ve kızıyla bazı problemler yaşadığını açıklamıştı. Sosyal medyayı ikiye bölen açıklamaların ardından Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı devlet korumasına alınmıştı. Ardından da babasına teslim edilmişti.

Deniz Akkaya cephesinden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddiasına yanıt! İşte ilk açıklama!

Hakkında kamu davası açılan ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezası verilmişti. Öte yandan Eski eşi Efe önbilgin Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğu iddiasıyla vesayet davası açmıştı.

Deniz Akkaya cephesinden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddiasına yanıt! İşte ilk açıklama!

Mahkemeye verilen dilekçede Deniz Akkaya'nın mal varlığına tedbir konulması ve hastaneye yatırılması talebinde bulunmuştu.

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