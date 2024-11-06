Deniz Akkaya cephesinden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddiasına yanıt! İşte ilk açıklama!

Deniz Akkaya, geçen aylarda sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak ve kızıyla bazı problemler yaşadığını açıklamıştı. Sosyal medyayı ikiye bölen açıklamaların ardından Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı devlet korumasına alınmıştı. Ardından da babasına teslim edilmişti.