Deniz Akkaya cephesinden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği iddiasına yanıt! İşte ilk açıklama!

Deniz Akkaya, geçen aylarda sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak ve kızıyla bazı problemler yaşadığını açıklamıştı. Sosyal medyayı ikiye bölen açıklamaların ardından Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı devlet korumasına alınmıştı. Ardından da babasına teslim edilmişti.
Hakkında kamu davası açılan ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezası verilmişti. Öte yandan Eski eşi Efe önbilgin Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğu iddiasıyla vesayet davası açmıştı.
Mahkemeye verilen dilekçede Deniz Akkaya'nın mal varlığına tedbir konulması ve hastaneye yatırılması talebinde bulunmuştu.