SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Fotohaberleri

Dava sonuçlandı! Asuman Krause Etiler’deki kiracısıyla mahkemelik olmuştu!

Eski manken Asuman Krause, Etiler'deki evinde oturan kiracısı Serpil U.'ya tahliye davası açmıştı. Kiracısının evi tahliye etmemesi halinde başka ev kiralayabilmek için, kiranın 25 bin liraya yükseltilmesini de talep eden Krause'nin açtığı davada karar çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:39 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:39
Dava sonuçlandı! Asuman Krause Etiler’deki kiracısıyla mahkemelik olmuştu!

Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başlayan ve daha sonra kariyerine sunuculuğu ve oyunculuğu da ekleyen Asuman Krause, bu kez yaptığı işlerle değil kiracısıyla yaşadığı sorunla gündeme geldi.

Dava sonuçlandı! Asuman Krause Etiler’deki kiracısıyla mahkemelik olmuştu!

KİRACISINA TAHLİYE DAVASI!
Hürriyet'te yer alan habere göre; eski manken Asuman Krause, Etiler'deki evinde oturan kiracısı Serpil U.'ya tahliye davası açtı.

Dava sonuçlandı! Asuman Krause Etiler’deki kiracısıyla mahkemelik olmuştu!

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre Krause, evini 2014'te Serpil U.'ya kiraladı. Kızının mezuniyetinden sonra bu evde haftada bir gün konaklamaya başlayan Serpil U. aslında İzmit'te yaşıyordu.

Dava sonuçlandı! Asuman Krause Etiler’deki kiracısıyla mahkemelik olmuştu!

Uskumruköy'de oturduğu evini yağmurdan zarar görmesi üzerine tadilata sokma kararı alan Krause, bu sırada Etiler'deki eve geçmek istedi ve Serpil U.'ya konuttan çıkması için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

Dava sonuçlandı! Asuman Krause Etiler’deki kiracısıyla mahkemelik olmuştu!

Krause, kiracısının evi tahliye etmemesi halinde başka ev kiralayabilmek için, kiranın 25 bin liraya yükseltilmesini talep etti.

Dava sonuçlandı! Asuman Krause Etiler’deki kiracısıyla mahkemelik olmuştu!

Serpil U.'nun ihtarnameye cevap vermemesi üzerine Krause 'tahliye' ve 'kira bedelinin artırılması' davaları açtı.

Dava sonuçlandı! Asuman Krause Etiler’deki kiracısıyla mahkemelik olmuştu!

KARAR AÇIKLANDI
1 yıldır görülen 'tahliye' davasında karar açıklandı. Davanın reddine karar veren mahkeme, gerekçe olarak mankenin yeterli delil sunmamasını gösterdi. Karara itiraz eden Krause, davayı istinafa taşıdı.

SON DAKİKA