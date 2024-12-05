Dava sonuçlandı! Asuman Krause Etiler’deki kiracısıyla mahkemelik olmuştu!

Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başlayan ve daha sonra kariyerine sunuculuğu ve oyunculuğu da ekleyen Asuman Krause, bu kez yaptığı işlerle değil kiracısıyla yaşadığı sorunla gündeme geldi.

KİRACISINA TAHLİYE DAVASI!

Hürriyet'te yer alan habere göre; eski manken Asuman Krause, Etiler'deki evinde oturan kiracısı Serpil U.'ya tahliye davası açtı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre Krause, evini 2014'te Serpil U.'ya kiraladı. Kızının mezuniyetinden sonra bu evde haftada bir gün konaklamaya başlayan Serpil U. aslında İzmit'te yaşıyordu.

Uskumruköy'de oturduğu evini yağmurdan zarar görmesi üzerine tadilata sokma kararı alan Krause, bu sırada Etiler'deki eve geçmek istedi ve Serpil U.'ya konuttan çıkması için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.