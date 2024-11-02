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Çiçeği burnunda evli çift İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan yepyeni poz! "Aşk böyle güzel yaşanır"

Taze çift İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, evliliklerinin heyecanını paylaşmaya doyamıyor.Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren ikili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları son kareyle yine tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Çiftin romantik pozu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, hayranları "Aşk böyle güzel yaşanır!" demeden edemedi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 18:39 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 18:39
Çiçeği burnunda evli çift İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yepyeni poz! Aşk böyle güzel yaşanır

Sen Anlat Karadeniz ve Karadut gibi dizilerle adından söz ettiren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisi Ural Kaspar ile nikah masasına oturdu.

Çiçeği burnunda evli çift İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yepyeni poz! Aşk böyle güzel yaşanır

Sevenleri düğünden gelen ilk görüntülerle büyük heyecan yaşarken İrem Helvacıoğlu'nun gelinlik tercihi şoka uğratmıştı.

Çiçeği burnunda evli çift İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan yepyeni poz! Aşk böyle güzel yaşanır

Gelen eleştirilerden sonra İrem Helvacıoğlu, klasik seçimlerden uzak bir tarzı tercih ettiğini belirterek, "Gelenekselin dışında bir gelinlik istedim ve bu modeli seçtim. Ural da bana uyumlu bir takım seçti" şeklinde konuşmuştu.

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