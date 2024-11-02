Çiçeği burnunda evli çift İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan yepyeni poz! "Aşk böyle güzel yaşanır"

Sen Anlat Karadeniz ve Karadut gibi dizilerle adından söz ettiren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu , uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisi Ural Kaspar ile nikah masasına oturdu.

Gelen eleştirilerden sonra İrem Helvacıoğlu, klasik seçimlerden uzak bir tarzı tercih ettiğini belirterek, "Gelenekselin dışında bir gelinlik istedim ve bu modeli seçtim. Ural da bana uyumlu bir takım seçti" şeklinde konuşmuştu.