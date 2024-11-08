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Can Tunaboylu 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti! Darp edilen Aybike Çelik açıkladı: “Bir davam daha var”

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken Aybike Çelik'ten ilk açıklama geldi. Yaşadıklarını anlatan Çelik, Can Tunaboylu ile bir davasının daha olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:56
Can Tunaboylu 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti! Darp edilen Aybike Çelik açıkladı: Bir davam daha var

Sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Can Tunaboylu 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti! Darp edilen Aybike Çelik açıkladı: Bir davam daha var

Darp edilen Aybike Çelik'ten kararın ardından ilk açıklama geldi. Tuba Kalçık'a konuşan Çelik, Can Tunaboylu ile bir davasının daha olduğunu söyledi.

Can Tunaboylu 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti! Darp edilen Aybike Çelik açıkladı: Bir davam daha var

Çelik, "Bu davada yaşadığım her şey, ruhumda derin izler bıraktı" diyerek şunları söyledi: "Her mahkemeye adım attığımda gözümde tekrar tekrar canlanan o anları yaşamak kolay değildi. Her ifade verdiğimde, her savunmamda yaşadıklarımı yeniden hatırlıyordum; fakat yanımda hissettiğim dayanışma sayesinde bu ağırlığı taşımaya devam ettim.

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