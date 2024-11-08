Can Tunaboylu 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti! Darp edilen Aybike Çelik açıkladı: “Bir davam daha var”

Darp edilen Aybike Çelik 'ten kararın ardından ilk açıklama geldi. Tuba Kalçık'a konuşan Çelik, Can Tunaboylu ile bir davasının daha olduğunu söyledi.

Çelik, "Bu davada yaşadığım her şey, ruhumda derin izler bıraktı" diyerek şunları söyledi: "Her mahkemeye adım attığımda gözümde tekrar tekrar canlanan o anları yaşamak kolay değildi. Her ifade verdiğimde, her savunmamda yaşadıklarımı yeniden hatırlıyordum; fakat yanımda hissettiğim dayanışma sayesinde bu ağırlığı taşımaya devam ettim.