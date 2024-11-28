Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

Kısa sürede gündem olan paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılar ise "Mutluluğunuz daim olsun", "Allah ayırmasın" yorumlarında bulundu.

İşte Çağlar Ökten'in Seda Sayan'a sürprizi...

"KOCAM PRENS GİBİ ADAMDIR"

Asılsız boşanma haberleri ile ilgili konuşan Sayani şu ifadeleri kullanmıştı: "Evlendiğimizden beri birbirimize bir kez olsun 'Çekil kenara' demedik. Ama her gün 'boşanıyorlar' haberi çıkıyor.

Benim kocam prens gibi bir adamdır. Çok zeki, naif, seni o konuma, o duruma asla getirmeyecek bir adamdır.