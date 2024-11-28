Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile 2022 yılının Nisan ayında dünyaevine girdi.
Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ünlü çift, zaman zaman boşanma iddialarıyla magazin gündeminde yer aldı.
Ancak çıkan tüm ayrılık söylentilerine inat evliliklerine tam gaz devam eden çift, Seda Sayan'ın sosyal medya paylaşımıyla mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Sayan, müzisyen eşinin kendisi için özel hazırlattığı gül buketini sosyal medya sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Kısa sürede gündem olan paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılar ise "Mutluluğunuz daim olsun", "Allah ayırmasın" yorumlarında bulundu.
"KOCAM PRENS GİBİ ADAMDIR"
Asılsız boşanma haberleri ile ilgili konuşan Sayani şu ifadeleri kullanmıştı: "Evlendiğimizden beri birbirimize bir kez olsun 'Çekil kenara' demedik. Ama her gün 'boşanıyorlar' haberi çıkıyor.
Benim kocam prens gibi bir adamdır. Çok zeki, naif, seni o konuma, o duruma asla getirmeyecek bir adamdır.