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Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

7'nci evliliğini Çağlar Ökten ile yapan bir çocuk annesi Seda Sayan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, eşinin kendisi için özel hazırlattığı gül buketini takipçileriyle paylaştı. Güllerin üzerindeki romantik not ise dikkat çekti. İşte Çağlar Ökten'in Seda Sayan'a aşk dolu sürprizi...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:48 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:48
Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile 2022 yılının Nisan ayında dünyaevine girdi.

Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ünlü çift, zaman zaman boşanma iddialarıyla magazin gündeminde yer aldı.

Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

Ancak çıkan tüm ayrılık söylentilerine inat evliliklerine tam gaz devam eden çift, Seda Sayan'ın sosyal medya paylaşımıyla mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

Sayan, müzisyen eşinin kendisi için özel hazırlattığı gül buketini sosyal medya sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

Güllerinin üzerine romantik bir not bırakmayı ihmal etmeyen Ökten, şu ifadeleri kullandı: "Seni çok seviyorum aşkım. Birlikte daha nice nice yıllarımız olsun"

Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

Kısa sürede gündem olan paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılar ise "Mutluluğunuz daim olsun", "Allah ayırmasın" yorumlarında bulundu.

Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

İşte Çağlar Ökten'in Seda Sayan'a sürprizi...

Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

"KOCAM PRENS GİBİ ADAMDIR"
Asılsız boşanma haberleri ile ilgili konuşan Sayani şu ifadeleri kullanmıştı: "Evlendiğimizden beri birbirimize bir kez olsun 'Çekil kenara' demedik. Ama her gün 'boşanıyorlar' haberi çıkıyor.

Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

Benim kocam prens gibi bir adamdır. Çok zeki, naif, seni o konuma, o duruma asla getirmeyecek bir adamdır.

Çağlar Ökten’den eşi Seda Sayan’a kucak dolusu gül! Yazdığı not dikkat çekti!

Biz el ele gezen, birbirine sevgi ile bakan bir çiftiz"

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