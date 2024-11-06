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Burcu Özberk'ten Fransa tatilinden bornozlu poz

Ünlü oyuncu Burcu Özberk de tatil için yurt dışını tercih eden ünlüler kervanına katıldı. Fransa'dan bornozlu pozlarını paylaşan oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:34
Burcu Özberk’ten Fransa tatilinden bornozlu poz

Başarılı oyuncu Burcu Özberk, tatil için Fransa'yı tercih etti.

Burcu Özberk’ten Fransa tatilinden bornozlu poz

Güzel oyuncu tatil için gittiği Fransa'nın Strasbourg şehrinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Burcu Özberk’ten Fransa tatilinden bornozlu poz

Son olarak Özberk'in yaptığı bornozlu karelerine takipçilerinden kısa süre içerisinden binlerce beğeni yağdı.

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