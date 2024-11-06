Burcu Özberk’ten Fransa tatilinden bornozlu poz

Başarılı oyuncu Burcu Özberk, tatil için Fransa'yı tercih etti. Güzel oyuncu tatil için gittiği Fransa'nın Strasbourg şehrinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Özberk'in yaptığı bornozlu karelerine takipçilerinden kısa süre içerisinden binlerce beğeni yağdı. 'Güneşin Kızları', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam''gibi dizilerde adından söz ettiren başarılı oyuncu Burcu Özberk, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Fransa'da atıyor. DOYASIYA TADINI ÇIKARTIYOR Güzel oyuncu Fransa'nın turistik şehri Strasbourg'a gitti. Güneşli havanın tadını çıkaran Özberk, takipçileriyle o anları paylaşmayı ihmal etmedi. Özberk'in paylaşımları sevenleri tarafından çok beğenildi.