Burcu Özberk ihtişamlı pozlarıyla adeta göz doldurdu!
Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği "Huricihan Sultan" karakteriyle yıldızı parlayan Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Özberk, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı elbiseli pozlarıyla adeta takipçilerini büyüledi.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 17:47Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 17:47
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilk deneyimini yaşayan ve Güneşin Kızları'yla adını duyuran Özberk, son olarak Ruhun Duymaz dizisinde rol aldı.
Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.
POZLARINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Kendine has tarzıyla magazin dünyasında sık sık akrşımıza çıkan ünlü güzel bu defa da beyaz çiçek desenli elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti. Özberk'in sosyal medyadaki paylaşımına kısa süre içerisinde takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.