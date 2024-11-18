Bülent Ersoy’dan beklenmedik hamle! Seyircilere doğru tabureyi fırlattı

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Konseri izlemeye gelen izleyiciler sahnede yaşanan bu beklenmedik anlarla şaşkına dönerken Bülent Ersoy hiçbir şey olmamış gibi durumu umursamadan konserine devam etti. O anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki topladı.