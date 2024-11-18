Bülent Ersoy’dan beklenmedik hamle! Seyircilere doğru tabureyi fırlattı

Türk Sanat Müziği'nin efsanevi ismi Bülent Ersoy, Mersin'de verdiği konser sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi.
SANDALYEYİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ
İhtişamlı kıyafetiyle sahneye çıkarken, önüne yerleştirilen tabureyi elinin tersiyle iten Ersoy, tüm dikkatleri üzerine çekti. Taburenin sahneden aşağı düşmesi, konser alanında kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.
NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR
Konseri izlemeye gelen izleyiciler sahnede yaşanan bu beklenmedik anlarla şaşkına dönerken Bülent Ersoy hiçbir şey olmamış gibi durumu umursamadan konserine devam etti. O anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki topladı.