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Bülent Ersoy'dan beklenmedik hamle! Seyircilere doğru tabureyi fırlattı

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, Mersin konserinde yine gündem oldu. Sahneye çıkarken önüne yerleştirilen tabureyi elinin tersiyle iterek yere düşürdü. Görkemli kıyafetiyle dikkat çeken sanatçının bu hareketi izleyiciler arasında tartışma yarattı. Olay kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 23:12 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 23:24
Bülent Ersoy’dan beklenmedik hamle! Seyircilere doğru tabureyi fırlattı

Türk Sanat Müziği'nin efsanevi ismi Bülent Ersoy, Mersin'de verdiği konser sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi.

Bülent Ersoy’dan beklenmedik hamle! Seyircilere doğru tabureyi fırlattı

SANDALYEYİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

İhtişamlı kıyafetiyle sahneye çıkarken, önüne yerleştirilen tabureyi elinin tersiyle iten Ersoy, tüm dikkatleri üzerine çekti. Taburenin sahneden aşağı düşmesi, konser alanında kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.

Bülent Ersoy sahnede olay yarattı! Tabureyi elinin tersiyle itip yere düşürdü

Bülent Ersoy’dan beklenmedik hamle! Seyircilere doğru tabureyi fırlattı

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Konseri izlemeye gelen izleyiciler sahnede yaşanan bu beklenmedik anlarla şaşkına dönerken Bülent Ersoy hiçbir şey olmamış gibi durumu umursamadan konserine devam etti. O anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki topladı.

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