Bebeklerine kavuşma için gün sayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den isim açıklaması!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.

Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ikili, bir davette objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Yıldırım ve Deniz'e bebeklerine vermek istedikleri isim soruldu.

Kaan Yıldırım, "Kafamızda bir şeyler var ama netleştirmedik henüz. Zamana yaydık biraz" açıklamasında bulundu.