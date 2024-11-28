Bebeklerine kavuşma için gün sayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den isim açıklaması!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.
Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ikili, bir davette objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Yıldırım ve Deniz'e bebeklerine vermek istedikleri isim soruldu.
Kaan Yıldırım, "Kafamızda bir şeyler var ama netleştirmedik henüz. Zamana yaydık biraz" açıklamasında bulundu.
Öte yandan Yıldırım, "Süreç nasıl geçiyor?" sorusunu da yanıtladı. Kaan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay.
Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç"
Aşerme ile alakalı soruyu cevaplayan Pınar Deniz ise "İştahım daha da açıldı. Ama aşerme gibi bir durumum yok" dedi.