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Bebeklerine kavuşma için gün sayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den isim açıklaması!

Yargı dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, geçen eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile dünyaevine girdi. Şimdilerde bir erkek bebek bekleyen ünlü çift, bir davette objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Yıldırım ve Deniz'e bebeklerine vermek istedikleri isim soruldu. Öte yandan Yıldırım'ın "Benim görevim eşimi mutlu etmek" sözleri de dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:30 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:30
Bebeklerine kavuşma için gün sayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den isim açıklaması!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Bebeklerine kavuşma için gün sayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den isim açıklaması!

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.

Bebeklerine kavuşma için gün sayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den isim açıklaması!

Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ikili, bir davette objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Yıldırım ve Deniz'e bebeklerine vermek istedikleri isim soruldu.

Bebeklerine kavuşma için gün sayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den isim açıklaması!

Kaan Yıldırım, "Kafamızda bir şeyler var ama netleştirmedik henüz. Zamana yaydık biraz" açıklamasında bulundu.

Bebeklerine kavuşma için gün sayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den isim açıklaması!

Öte yandan Yıldırım, "Süreç nasıl geçiyor?" sorusunu da yanıtladı. Kaan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay.

Bebeklerine kavuşma için gün sayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den isim açıklaması!

Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç"

Bebeklerine kavuşma için gün sayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz’den isim açıklaması!

Aşerme ile alakalı soruyu cevaplayan Pınar Deniz ise "İştahım daha da açıldı. Ama aşerme gibi bir durumum yok" dedi.

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