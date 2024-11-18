Babasını kaybeden Yeliz Doğramacılar'dan yürek yakan paylaşım! “Hayat sen bu kadarsın...”

Bir döneme damga vuran ve kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Serhan Arslan, Ümit Erdim, İpek Erdem, Gökçe Bahadır, Çisil Oral gibi isimlerin olduğu Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği "Didem" karakteriyle hafızalara kazınan Yeliz Doğramacılar'ın bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden babası Basri Doğramacılar geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.