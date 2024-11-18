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Babasını kaybeden Yeliz Doğramacılar'dan yürek yakan paylaşım! “Hayat sen bu kadarsın...”

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Didem" karakteriyle hafızalara kazınan Yeliz Doğramacılar'ın babası Basri Doğramacılar geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Baba acısı yaşayan Yeliz Doğramacılar, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 16:26 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 16:26
Babasını kaybeden Yeliz Doğramacılar’dan yürek yakan paylaşım! Hayat sen bu kadarsın...

Bir döneme damga vuran ve kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Serhan Arslan, Ümit Erdim, İpek Erdem, Gökçe Bahadır, Çisil Oral gibi isimlerin olduğu Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği "Didem" karakteriyle hafızalara kazınan Yeliz Doğramacılar'ın bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden babası Basri Doğramacılar geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Babasını kaybeden Yeliz Doğramacılar’dan yürek yakan paylaşım! Hayat sen bu kadarsın...

Ünlü isim acı haberi, sosyal medyada hesabından "Ayrıldı ellerimiz" notuyla sevenlerine duyurmuştu.

Babasını kaybeden Yeliz Doğramacılar’dan yürek yakan paylaşım! Hayat sen bu kadarsın...

Baba acısı yaşayan Yeliz Doğramacılar'dan yürek yakan yeni bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

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