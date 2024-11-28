Ayrılsak da Beraberiz’in Feridun’u Necmi Yapıcı’dan kötü haber! Özür dileyerek duyurdu!

Necmi Yapıcı, Hakan Yılmaz ve Janset Paçal'ın başrolünde yer aldığı Ayrılsak da Beraberiz dizisinde canlandırdığı Feridun karakteriyle hafızalara kazındı.
Uzun zamandır ekranlarda olmaya Yapıcı, kariyerine tiyatro oyunlarıyla devam etti. 52 yaşındaki Yapıcı'dan kötü haber geldi. Necmi Yapıcı ayağını kırdı.
Tiyatro oyunu nedeniyle turnede olan oyuncu seyircilerden özür diledi. Yapıcı, kötü haberi, sosyal medya üzerinden duyurdu.
Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bir duyuru yapmak için karşınızdayım. Ayın 28'i ve 29'u Tokat ve Samsun'da Güldüren Cazibe adlı oyunumuzu oynayacaktık.