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Ayrılsak da Beraberiz'in Feridun’u Necmi Yapıcı’dan kötü haber! Özür dileyerek duyurdu!

Hakan Yılmaz ve Janset Paçal'ın başrolünde yer aldığı Ayrılsak da Beraberiz dizisinde canlandırdığı Feridun karakteriyle hafızalara kazınan Necmi Yapıcı'dan kötü haber geldi. Ayağı alçıda olan oyuncu, özür dileyerek tiyatro oyununu ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 08:58 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:18
Ayrılsak da Beraberiz’in Feridun’u Necmi Yapıcı’dan kötü haber! Özür dileyerek duyurdu!

Necmi Yapıcı, Hakan Yılmaz ve Janset Paçal'ın başrolünde yer aldığı Ayrılsak da Beraberiz dizisinde canlandırdığı Feridun karakteriyle hafızalara kazındı.

Ayrılsak da Beraberiz’in Feridun’u Necmi Yapıcı’dan kötü haber! Özür dileyerek duyurdu!

Uzun zamandır ekranlarda olmaya Yapıcı, kariyerine tiyatro oyunlarıyla devam etti. 52 yaşındaki Yapıcı'dan kötü haber geldi. Necmi Yapıcı ayağını kırdı.

Ayrılsak da Beraberiz’in Feridun’u Necmi Yapıcı’dan kötü haber! Özür dileyerek duyurdu!

Tiyatro oyunu nedeniyle turnede olan oyuncu seyircilerden özür diledi. Yapıcı, kötü haberi, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Ayrılsak da Beraberiz’in Feridun’u Necmi Yapıcı’dan kötü haber! Özür dileyerek duyurdu!

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bir duyuru yapmak için karşınızdayım. Ayın 28'i ve 29'u Tokat ve Samsun'da Güldüren Cazibe adlı oyunumuzu oynayacaktık.

Ayrılsak da Beraberiz’in Feridun’u Necmi Yapıcı’dan kötü haber! Özür dileyerek duyurdu!

Bu oyunda da ben dört karakteri oynuyorum ve bir kaza geçirdim dolayısıyla oyunumuzu ertelemek zorunda kalacağız. Ayağım alçıda şu an. O yüzden hepinizden özür diliyorum"

Ayrılsak da Beraberiz’in Feridun’u Necmi Yapıcı’dan kötü haber! Özür dileyerek duyurdu!

İşte Necmi Yapıcı'nın o paylaşımı...

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