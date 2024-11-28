Ayrılsak da Beraberiz’in Feridun’u Necmi Yapıcı’dan kötü haber! Özür dileyerek duyurdu!

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bir duyuru yapmak için karşınızdayım. Ayın 28'i ve 29'u Tokat ve Samsun'da Güldüren Cazibe adlı oyunumuzu oynayacaktık.

Bu oyunda da ben dört karakteri oynuyorum ve bir kaza geçirdim dolayısıyla oyunumuzu ertelemek zorunda kalacağız. Ayağım alçıda şu an. O yüzden hepinizden özür diliyorum"