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Aybüke Pusat babaanne yöntemiyle mermer gibi cilde sahip! İşte güzellik sırrı!

Tolga Sarıtaş ile başrolünde yer aldığı Söz dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Teşkilat'ta rol alan Aybüke Pusat'ın güzellik sırrı ortaya çıktı. Mermer gibi cildiyle dikkat çeken Pusat, "Babaannemin yöntemi" diyerek güzellik sırrını sevenleriyle paylaştı. İşte Aybüke Pusat'ın güzellik sırrı...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 12:09
Aybüke Pusat babaanne yöntemiyle mermer gibi cilde sahip! İşte güzellik sırrı!

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat, ilk olarak Medcezir dizisindeki Elif karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Kariyerindeki asıl sıçrayışı Söz dizisiyle yaşayan Pusat, sol olarak Teşkilat'la izleyici karşısına çıktı.

Aybüke Pusat babaanne yöntemiyle mermer gibi cilde sahip! İşte güzellik sırrı!

Kariyerinin yanı sıra Furkan Andıç ile gözlerden uzak aşkla da zaman zaman adından söz ettiren Pusat, bu kez güzelliğiyle gündem oldu.

Aybüke Pusat babaanne yöntemiyle mermer gibi cilde sahip! İşte güzellik sırrı!

Mermer gibi bir cilde sahip olan tescilli güzel Aybüke Pusat'ın sırrını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, "Babaannemin yöntemi" diyerek güzellik sırrını sevenleriyle paylaştı.

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