Aybüke Pusat babaanne yöntemiyle mermer gibi cilde sahip! İşte güzellik sırrı!

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat, ilk olarak Medcezir dizisindeki Elif karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Kariyerindeki asıl sıçrayışı Söz dizisiyle yaşayan Pusat, sol olarak Teşkilat'la izleyici karşısına çıktı.

Kariyerinin yanı sıra Furkan Andıç ile gözlerden uzak aşkla da zaman zaman adından söz ettiren Pusat, bu kez güzelliğiyle gündem oldu.