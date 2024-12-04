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atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding için geri sayım başladı. Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk bölümüe dair ipuçları da ortaya çıktı. Peki aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşelerle dolu Holding'te neler olacak?

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 11:25
atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

Gerçek hayatların gerçek hikayesini anlatan Holding, ilk bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de başlıyor. Dizide yaşanacak aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

HOLDİNG 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dünya serbest dalış şampiyonu Aydan Türker, yeni rekor dalışına hazırlanmaktadır. Aydan sadece başarılı bir sporcu değil; kalbini çocuklara adamış, girişimci bir kadındır.

atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

En büyük sevdası olan dalıştan elde ettiği tüm geliri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da dahil olduğu okullarını ayakta tutmak için kullanmaktadır. Bu okullardan biri, hayatına Fırat'ı ve komiser Kerem'i getirecektir.

atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

Ülkenin en büyük holdinglerinden Altınordu Holding, Aydan Türker'in sponsorudur.

atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

Osman Altınordu liderliğinde kızları Ebru, Ceyda ve Sema'nın başarılarıyla günden güne güçlenen holdingin bu parlak imajının ardında; büyük güç savaşları, aile kavgaları ve karanlık bir geçmiş gizlenmektedir.

atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

Her büyük gücün, büyük düşmanları olur. Altınordu Holding'in en belalı düşmanı ise, karanlık geçmişin ortaklarından Mahir Beyoğlu'dur.

atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

Osman'ın can dostu ve yoldaşı Zakir; Mahir'i durdurmak için akıllıca oynamak zorundadır.

atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

Bu karmaşanın içinde, amansız bir hastalığın pençesinde olduğunu öğrenen Osman, büyük bir kırılma noktasındadır. Yıllardır herkesten sakladığı kızıyla ve ailesiyle yüzleşmenin eşiğindedir.

atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

Osman bu yüzleşme için, Aydan'ın rekor dalışı yapacağı günü seçer. O gün, herkes için geri dönüşsüz bir yolculuğun başlangıcı olacaktır.

atv’nin yeni dizisi Holding’in ilk bölümünden ipuçları! Bir hayat kaç yalan üzerine kurulur?

OYUNCU KADROSU
Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir), Öznur Serçeler (Ceyda Altınordu Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu Davis), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim), Ozan Gözel (Mehmet), Ali İl (Hakan), Gün Koper (Ali Akilli), Zeynep Özyağcılar (Zeyno), Sadi Celil Cengiz (Azad) ve Filiz Tacbaş (Serra) ve Atsız Karaduman (Abuzer) ve Macit Koper (Zakir)

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