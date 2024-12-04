Atiye 3. kez anne oldu! Doğum öncesi son paylaşımı dikkat çekti!

Çıkış şarkısı Don't Think ile adını geniş kitlelere duyuran ve Salla, Budur, Soygun Var gibi parçalarıyla hafızalara kazınan Atiye, 6 sene önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlendi.

2019 yılında Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşayan Atiye, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getirdi.

3. KEZ ANNE OLDU!

Geçen aylarda hamile oluğunu duyuran ünlü şarkıcı, Rumi ismini verdiği üçüncü bebeğine de kavuştu. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.