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Atiye 3. kez anne oldu! Doğum öncesi son paylaşımı dikkat çekti!

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile yaptığı evlilikten iki kızı olan ünlü şarkıcı, üçüncü kez anne oldu. Geçtiğimiz gün bebeğine Rumi adını vereceğini açıklayan şarkıcının, doğumdan önce yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 10:58 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 11:00
Atiye 3. kez anne oldu! Doğum öncesi son paylaşımı dikkat çekti!

Çıkış şarkısı Don't Think ile adını geniş kitlelere duyuran ve Salla, Budur, Soygun Var gibi parçalarıyla hafızalara kazınan Atiye, 6 sene önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlendi.

Atiye 3. kez anne oldu! Doğum öncesi son paylaşımı dikkat çekti!

2019 yılında Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşayan Atiye, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getirdi.

Atiye 3. kez anne oldu! Doğum öncesi son paylaşımı dikkat çekti!

3. KEZ ANNE OLDU!
Geçen aylarda hamile oluğunu duyuran ünlü şarkıcı, Rumi ismini verdiği üçüncü bebeğine de kavuştu. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atiye 3. kez anne oldu! Doğum öncesi son paylaşımı dikkat çekti!

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Atiye'nin doğumdan önce yaptığı paylaşım da dikkat çekti. 14 saat önce Instagram'da bir dans videosu yayınlayan Atiye, paylaşımına "Doğum öncesi son dans" notunu ekledi.

Atiye 3. kez anne oldu! Doğum öncesi son paylaşımı dikkat çekti!

İşte Atiye'nin o paylaşımı...

Şarkıcı Atiye ''doğum öncesi son dans'' deyip paylaştı!

Atiye 3. kez anne oldu! Doğum öncesi son paylaşımı dikkat çekti!

BEBEĞİNİN ADINI BÖYLE AÇIKLADI
Atiye, bu paylaşımından saatler önce ise karnı burnunda bir pozunu yayınladı ve paylaşımına düştüğü notla bebeğinin adını açıkladı.

Atiye 3. kez anne oldu! Doğum öncesi son paylaşımı dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Kızçemiz Rûmî' ye çok az kala.." notunu düştü.

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