Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

Ekranların sevilen isimlerinden Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir araya geldi.
Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal bir davette buluştu. O anları ölümsüzleştiren ünlü oyuncular, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Sinem Kobal, uzun zaman sonra bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından çocuklarına işaret ederek "Ve artı 5" notunu ekledi.
Kobal'ın ardından Fahriye Evcen ve Aslı Enver de aynı kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Ünlü oyuncular için "Yıllar geçse de çok güzelsiniz", "Üçünüz de ayrı ayrı güzelsiniz", "Dostluğunuz hiç bitmesin", "Maşallah size" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o karesi...