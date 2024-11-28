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Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

Hem kariyerleri hem de güzellikleriyle sık sık adlarından söz ettiren Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından bir davette buluştu. 2017'deki kına gecesinin ardından tekrar aynı karenin içinde yer alan üç güzel, sosyal medyayı salladı. 2017 ile günümüzdeki halleri kıyaslanan ünlü oyunculara övgü yağdı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:50 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:50
Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

Ekranların sevilen isimlerinden Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir araya geldi.

Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal bir davette buluştu. O anları ölümsüzleştiren ünlü oyuncular, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

Sinem Kobal, uzun zaman sonra bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından çocuklarına işaret ederek "Ve artı 5" notunu ekledi.

Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

Kobal'ın ardından Fahriye Evcen ve Aslı Enver de aynı kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

En son 2017'deki bir kına gecesinde aynı karede yer alan ünlü oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri dikkat çekti.

Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya kullanıcıları, üç güzel oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncular için "Yıllar geçse de çok güzelsiniz", "Üçünüz de ayrı ayrı güzelsiniz", "Dostluğunuz hiç bitmesin", "Maşallah size" şeklinde yorumlar yapıldı.

Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

İşte Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o karesi...

Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal yıllar sonra bir arada! 3 güzel sosyal medyayı salladı!

Aslı Enver, Fahriye Evcen ve Sinem Kobal, 2017 senesinde bir kına gecesinde buluşmuştu.

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