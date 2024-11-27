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Arka Sıradakiler’in oyuncuları 12 yıl sonra buluştu! Sinem Öztürk paylaştı: “Dün gibi!”

2012 senesinde final yapan Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra buluştu. Temmuz Karikutal, Bülent Çetinaslan, Sevda Dalgıç, Engin Yavaş ve Sinem Öztürk'ün yer aldığı buluşmadan yayınlanan fotoğraf ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:47
Arka Sıradakiler’in oyuncuları 12 yıl sonra buluştu! Sinem Öztürk paylaştı: Dün gibi!

2007 senesinde yayın hayatına başlayan gençlik dizisi Arka Sıradakiler'in oyuncuları, 12 yıl sonra bir araya geldi.

Arka Sıradakiler’in oyuncuları 12 yıl sonra buluştu! Sinem Öztürk paylaştı: Dün gibi!

Dizinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal, Oktay'ı Bülent Çetinaslan, Özge'si Sevda Dalgıç, Rıza'sı Engin Yavaş ve Gamze'si Sinem Öztürk, 12 yıl sonraki buluşmanın fotoğrafını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.

Arka Sıradakiler’in oyuncuları 12 yıl sonra buluştu! Sinem Öztürk paylaştı: Dün gibi!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Sinem Öztürk, paylaşımının altına da "Dün gibi! Çok seviyorum" notunu düştü.

Arka Sıradakiler’in oyuncuları 12 yıl sonra buluştu! Sinem Öztürk paylaştı: Dün gibi!

Kısa sürede gündem olan fotoğrafta, Arka Sıradakiler dizi oyuncularının değişimleri dikkat çekti.

Arka Sıradakiler’in oyuncuları 12 yıl sonra buluştu! Sinem Öztürk paylaştı: Dün gibi!

Temmuz Karikutal, Bülent Çetinaslan, Engin Yavaş için "Hiç değişmemişler" yorumu yapılırken dizinin sarışın güzeli Sevda Dalgıç'ı görenler tanımakta zorlandı.

Arka Sıradakiler’in oyuncuları 12 yıl sonra buluştu! Sinem Öztürk paylaştı: Dün gibi!

İşte 12 yıl sonraki buluşmaya ait o kare...

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