Arka Sıradakiler’in oyuncuları 12 yıl sonra buluştu! Sinem Öztürk paylaştı: “Dün gibi!”

2007 senesinde yayın hayatına başlayan gençlik dizisi Arka Sıradakiler 'in oyuncuları, 12 yıl sonra bir araya geldi.

Dizinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal, Oktay'ı Bülent Çetinaslan, Özge'si Sevda Dalgıç, Rıza'sı Engin Yavaş ve Gamze'si Sinem Öztürk , 12 yıl sonraki buluşmanın fotoğrafını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Sinem Öztürk, paylaşımının altına da "Dün gibi! Çok seviyorum" notunu düştü.