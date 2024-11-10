Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz’den duygusal itiraf! “Oğlum inşallah üzülmez”

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, Akmerkez'de görüntülendi. Anne olmak için gün sayan oyuncu, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum. Her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile bütün rutinlerimi değiştirmeye çalışıyorum" yanıtını verdi.
Annelerden tavsiye aldığını belirten Deniz, "Göbeğimi gören herkes söylüyor" dedi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Eşi Kaan Yıldırım'ın heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, "O da heyecanlı bende. Çok mutluyum. Kendimi sosyal medyada görünce nefret edeceğim" diyerek, espri yaptı. Erkek bebek bekleyen Deniz, "Erkek ismi zormuş. Tavsiyeniz var mı?" diyerek, gazetecilere fikir sordu.