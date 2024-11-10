Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz’den duygusal itiraf! “Oğlum inşallah üzülmez”

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, Akmerkez'de görüntülendi. Anne olmak için gün sayan oyuncu, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum. Her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile bütün rutinlerimi değiştirmeye çalışıyorum" yanıtını verdi.