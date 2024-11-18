Altın Kelebek'te En İyi Kadın Oyuncu adayları! Destek yarışı başladı: Su Burcu Yazgı Coşkun, Demet Evgar, Birce Akalay...
Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek olan Pantene Altın Kelebek Ödülleri, en iyi kadın oyuncu kategorisinde dev bir rekabete sahne oluyor! Peki televizyon ve dijital platformlarda göz dolduran performanslarıyla yıl boyunca izleyenleri büyüleyen yıldız isimler arasında kim En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alacak? İşte Altın Kelebek'te En İyi Kadın Oyuncu adayları!
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:48Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:48
Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl da büyük bir heyecana sahne oluyor. En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde açıklanan adaylar, hem hayranlarını hem de sosyal medyayı hareketlendirdi. İşte ödül için yarışan güçlü isimler!