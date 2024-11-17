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Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu adayları belli oldu! Alperen Duymaz, Burak Deniz, Tolga Sarıtaş...

Televizyon ve dizi dünyasının Oscar'ı sayılan Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı! Bu yıl da En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde birbirinden başarılı isimler rekabet edecek. Listede yıldızlar geçidi yaşanırken, hayranlar şimdiden destekledikleri isim için sosyal medyada kampanyalara başladı. İşte Altın Kebek En İyi Erkek Oyuncu kategorisinin adayları...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 17:22 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 17:22
Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu adayları belli oldu! Alperen Duymaz, Burak Deniz, Tolga Sarıtaş...

Altın Kelebek Ödülleri, yıldız isimlerle bir kez daha gündemde! En İyi Erkek Oyuncu kategorisindeki adaylar açıklandı ve hayranlar arasında tam anlamıyla bir "destek savaşı" başladı.

Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu adayları belli oldu! Alperen Duymaz, Burak Deniz, Tolga Sarıtaş...

Gelin bu yıl ödül için kıyasıya mücadele edecek yıldızlara birlikte bakalım!

Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu adayları belli oldu! Alperen Duymaz, Burak Deniz, Tolga Sarıtaş...

BURAK DENİZ

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