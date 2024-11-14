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Altan Gencebay suskunluğunu bozdu! Babası Orhan Gencebay nikahına katılmamıştı

Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay iki ay önce Berna Arduç ile dünyaevine girmişti. Ancak Altan Gencebay ile Berna Arduç'un nikahına Orhan Gencebay katılmamıştı. Altan Gencebay, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Oğlunun açıklamasının ardından gözler Orhan Gencebay'a çevrildi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:57 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:57
Altan Gencebay suskunluğunu bozdu! Babası Orhan Gencebay nikahına katılmamıştı

2021'de Eda Edgü ile ayrılık kararı alan 54 yaşındaki Altan Gencebay, iki ay önce ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Altan Gencebay, Berna Arduç ile eylül ayında evlenmişti.

Altan Gencebay suskunluğunu bozdu! Babası Orhan Gencebay nikahına katılmamıştı

Sosyal medya hesabında nikahtan birçok paylaşım yapan Altan Gencebay, "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.

Altan Gencebay suskunluğunu bozdu! Babası Orhan Gencebay nikahına katılmamıştı

Beykoz'daki bir mekanda sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahına Orhan Gencebay'ın katılmaması ise dikkat çekmişti.

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