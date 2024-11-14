Altan Gencebay suskunluğunu bozdu! Babası Orhan Gencebay nikahına katılmamıştı

2021'de Eda Edgü ile ayrılık kararı alan 54 yaşındaki Altan Gencebay, iki ay önce ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Altan Gencebay, Berna Arduç ile eylül ayında evlenmişti.

Sosyal medya hesabında nikahtan birçok paylaşım yapan Altan Gencebay, "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.