Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin bakın nerede çalışıyor! “Ekmek parası için dönmek zorundayım”

1 Eylül'de Miami'deki evinde yaşamını yitiren Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesini cenazesini Türkiye'ye getirebilmek için büyük uğraş vermişti.
Calvin, annesinin vasiyetini yerine getirerek Ahu Tuğba'yı Türkiye'de son yolculuğuna uğurlamıştı. Eylül ayında kaybettiği annesi Ahu Tuğba'nın vefatı nedeniyle zor günler geçiren Anjelik Calvin, Amerika'ya döneceğini açıkladı.
Magazinnews.net'e konuşan Calvin "Teşkilatıma geri döneceğim, ekmeğimi kazanmak zorundayım" dedi. İşte Anjelik Calvin'in açıklamaları...