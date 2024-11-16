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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin bakın nerede çalışıyor! “Ekmek parası için dönmek zorundayım”

Annesi Ahu Tuğba'nın acı haberiyle sarsılan Anjelik Calvin, verdiği bir röportajda Amerika'ya döneceğini açıkladı. "Ekmek parası için dönmek zorundayım" diyen Calvin'in çalıştığı yer dikkat çekti. Öte yandan 4 erkek kardeşi olduğunu belirten Calvin, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 16:54 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 17:03
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin bakın nerede çalışıyor! Ekmek parası için dönmek zorundayım

1 Eylül'de Miami'deki evinde yaşamını yitiren Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesini cenazesini Türkiye'ye getirebilmek için büyük uğraş vermişti.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin bakın nerede çalışıyor! Ekmek parası için dönmek zorundayım

Calvin, annesinin vasiyetini yerine getirerek Ahu Tuğba'yı Türkiye'de son yolculuğuna uğurlamıştı. Eylül ayında kaybettiği annesi Ahu Tuğba'nın vefatı nedeniyle zor günler geçiren Anjelik Calvin, Amerika'ya döneceğini açıkladı.

Anjelik annesi Ahu Tuğba'nın vefatının ardından ilk kez konuştu!

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin bakın nerede çalışıyor! Ekmek parası için dönmek zorundayım

Magazinnews.net'e konuşan Calvin "Teşkilatıma geri döneceğim, ekmeğimi kazanmak zorundayım" dedi. İşte Anjelik Calvin'in açıklamaları...

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