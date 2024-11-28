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Ablasını kaybeden Sevim Emre'den duygusal sözler! “Rabbim seni başımdan eksik etmesin Orhan’ım”

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, 4 gün önce ablasının acı haberiyle sarsılmıştı. Ünlü isimden duygusal bir paylaşım geldi. Orhan Gencebay ile geçmişten bir fotoğraf paylaşan Emre, "Tüm acılara senin şefkatin sevginle göğüs geriyorum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 10:33 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 10:33
Ablasını kaybeden Sevim Emre’den duygusal sözler! Rabbim seni başımdan eksik etmesin Orhan’ım

1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilen Sevim Emre, ardından oyunculuk kariyerine adım attı.

Ablasını kaybeden Sevim Emre’den duygusal sözler! Rabbim seni başımdan eksik etmesin Orhan’ım

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isim, özellikle Orhan Gencebay ile yürüttüğü mutlu beraberlikle sık sık adından söz ettirdi.

Ablasını kaybeden Sevim Emre’den duygusal sözler! Rabbim seni başımdan eksik etmesin Orhan’ım

Sevim Emre, geçen günlerde ise acı bir haberle gündem oldu. Emre'nin ablası hayatını kaybetti.

Ablasını kaybeden Sevim Emre’den duygusal sözler! Rabbim seni başımdan eksik etmesin Orhan’ım

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Emre'den duygusal bir paylaşım daha geldi.

Ablasını kaybeden Sevim Emre’den duygusal sözler! Rabbim seni başımdan eksik etmesin Orhan’ım

Orhan Gencebay ile geçmişten bir fotoğraf paylaşan Emre, "Tüm acılara senin şefkatin sevginle göğüs geriyorum. Rabbim seni korusun başımdan eksik etmesin Orhan'ım" dedi.

Ablasını kaybeden Sevim Emre’den duygusal sözler! Rabbim seni başımdan eksik etmesin Orhan’ım

İşte Sevim Emre'nin Orhan Gencebay ile yaptığı o paylaşım...

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