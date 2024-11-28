Ablasını kaybeden Sevim Emre'den duygusal sözler! “Rabbim seni başımdan eksik etmesin Orhan’ım”

1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilen Sevim Emre, ardından oyunculuk kariyerine adım attı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isim, özellikle Orhan Gencebay ile yürüttüğü mutlu beraberlikle sık sık adından söz ettirdi.

Sevim Emre, geçen günlerde ise acı bir haberle gündem oldu. Emre'nin ablası hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Emre'den duygusal bir paylaşım daha geldi.