8 aylık hamile olan Atiye’nin bebeğine vermek istediği isim ailede krize neden oldu!

Ünlü şarkıcı Atiye , 6 yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlendi. Ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan Atiye, 2019 yılında Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren şarkıcı, geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğunu açıkladı.

Şimdilerde 8 aylık hamile olan ve kızını kucağına almak için gün sayan Atiye, karnı burnun olmasına rağmen müzik çalışmalarına ve konserlerine devam ederken katıldığı bir çekimde doğacak çocuğu hakkında konuştu.