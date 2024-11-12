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8 aylık hamile olan Atiye'nin bebeğine vermek istediği isim ailede krize neden oldu!

Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Atiye, geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde 8 aylık hamile olan Atiye'nin bebeğine vermek istediği isim ailede krize neden oldu.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 14:27 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 14:27
8 aylık hamile olan Atiye’nin bebeğine vermek istediği isim ailede krize neden oldu!

Ünlü şarkıcı Atiye, 6 yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlendi. Ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan Atiye, 2019 yılında Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

8 aylık hamile olan Atiye’nin bebeğine vermek istediği isim ailede krize neden oldu!

2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren şarkıcı, geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğunu açıkladı.

8 aylık hamile olan Atiye’nin bebeğine vermek istediği isim ailede krize neden oldu!

Şimdilerde 8 aylık hamile olan ve kızını kucağına almak için gün sayan Atiye, karnı burnun olmasına rağmen müzik çalışmalarına ve konserlerine devam ederken katıldığı bir çekimde doğacak çocuğu hakkında konuştu.

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