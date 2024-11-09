72 yaşındaki Hikmet Körmükçü son haliyle görüntülendi! Bizimkiler’in Aysel’i, Kiralık Aşk’ın Türkan’ıydı...

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Körmükçü , 13 Haziran 1952 yılında dünyaya geldi.

72 yaşındaki usta oyuncu, Bizimkiler 'de hayat verdiği "Aysel" karakteriyle, Kiralık Aşk dizisinde ise "Türkan" rolüyle hafızalara kazındı.

Şimdilerde ise sahnelerden uzak olan sanatçı, son haliyle gündem oldu.