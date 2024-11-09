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72 yaşındaki Hikmet Körmükçü son haliyle görüntülendi! Bizimkiler'in Aysel'i, Kiralık Aşk'ın Türkan'ıydı...

Türk tiyatrosunun ve ekranların sevilen ismi Hikmet Körmükçü, son haliyle görüntülendi. 72 yaşındaki usta oyuncu, geçmişte canlandırdığı unutulmaz karakterlerle izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Efsane dizi Bizimkiler'de hayat verdiği "Aysel" karakteriyle tanınan Körmükçü, Kiralık Aşk dizisinde ise "Türkan" rolüyle hafızalara kazındı.İşte Hikmet Körmükçü'nün son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:44
72 yaşındaki Hikmet Körmükçü son haliyle görüntülendi! Bizimkiler’in Aysel’i, Kiralık Aşk’ın Türkan’ıydı...

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Körmükçü, 13 Haziran 1952 yılında dünyaya geldi.

72 yaşındaki Hikmet Körmükçü son haliyle görüntülendi! Bizimkiler’in Aysel’i, Kiralık Aşk’ın Türkan’ıydı...

72 yaşındaki usta oyuncu, Bizimkiler'de hayat verdiği "Aysel" karakteriyle, Kiralık Aşk dizisinde ise "Türkan" rolüyle hafızalara kazındı.

72 yaşındaki Hikmet Körmükçü son haliyle görüntülendi! Bizimkiler’in Aysel’i, Kiralık Aşk’ın Türkan’ıydı...

Şimdilerde ise sahnelerden uzak olan sanatçı, son haliyle gündem oldu.

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