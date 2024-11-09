72 yaşındaki Hikmet Körmükçü son haliyle görüntülendi! Bizimkiler'in Aysel'i, Kiralık Aşk'ın Türkan'ıydı...
Türk tiyatrosunun ve ekranların sevilen ismi Hikmet Körmükçü, son haliyle görüntülendi. 72 yaşındaki usta oyuncu, geçmişte canlandırdığı unutulmaz karakterlerle izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Efsane dizi Bizimkiler'de hayat verdiği "Aysel" karakteriyle tanınan Körmükçü, Kiralık Aşk dizisinde ise "Türkan" rolüyle hafızalara kazındı.İşte Hikmet Körmükçü'nün son hali...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:44Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:44