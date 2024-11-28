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7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Nişantaşı'nda görüntülenen Çağla Şıkel'e 7 yıl evli kaldığı, iki oğlunun babası Emre Altuğ'un nafaka açıklaması soruldu. Soruyu samimiyetle yanıtlayan Şıkel, eski sevgilisi Nail Gönenli'nin yeni ilişkisi hakkında da konuştu. İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan açıklamaları...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:15 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:26
7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Çağla Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!
Çağla Şıkel'den Emre Altuğ'un nafaka açıklamasına yanıt!

2009'da Hüseyin Kuzey adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin daha sonra Uzay Tuncer isminde bir oğulları daha oldu.

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Evlilikleriyle sık sık magazin manşetlerini süsleyen çift, 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Biten evliliklerinin ardından çocukları için her özel günde bir aya gelen Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, dost kalarak örnek bir davranış sergiledi.

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

NAFAKA AÇIKLAMASI
Zaman zaman verdikleri röportajlarda birbirlerinden bahsederek gündeme gelen ikili, son olarak Emre Altuğ'un nafaka açıklamasıyla çok konuşuldu.

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Seneler sonra biten evliliği hakkında konuşan Altuğ, "Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz" dedi.

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz"

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

ÇAĞLA'DAN YANIT
Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Çağla Şıkel'e eski eşinin bu açıklaması soruldu. Ünlü model, "Tam olarak ne dediğini bilmiyorum. Bu nedenle bir şey söylemem doğru olmaz. Bunlar biraz özel konular" dedi.

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Altuğ'un açıklamasının hatırlatılması üzerine de Şıkel, "Yüzde yüz çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Ünlü model, Emre Altuğ'un "Son 10 yılda zor süreçlerden geçtim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: "Hepimizin hayatlarında çok zor dönemler oluyor. Ama kayıplar tabi ki...

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Özellikle anne kaybı ardından baba kaybı çok zor. Benim de ailem gibi oldukları için çok çok zor oldu. Tabi ki onun oğlu, onun için bambaşka"

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

ESKİ SEVGİLİNİN YENİ AŞKINA YORUM
Çağla Şıkel'e eski sevgilisi Nail Gönenli'nin yeni ilişkisi de soruldu. Şıkel, "Onun için çok mutlu olurum. Çünkü kalbi, yüreği çok iyi bir insan.

7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Benim tarafımdan da ailem tarafından da son derece sevilen, sayılan ve hep öyle olacak bir insan. O yüzden biz onun mutluluğundan başka bir şey istemeyiz"

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