7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz"

ÇAĞLA'DAN YANIT

Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Çağla Şıkel'e eski eşinin bu açıklaması soruldu. Ünlü model, "Tam olarak ne dediğini bilmiyorum. Bu nedenle bir şey söylemem doğru olmaz. Bunlar biraz özel konular" dedi.

Altuğ'un açıklamasının hatırlatılması üzerine de Şıkel, "Yüzde yüz çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü model, Emre Altuğ'un "Son 10 yılda zor süreçlerden geçtim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: "Hepimizin hayatlarında çok zor dönemler oluyor. Ama kayıplar tabi ki...