7 yıl evli kalmışlardı! Çağla Şıkel’den eski eşi Emre Altuğ’un nafaka açıklamasına yanıt!

Çağla Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.
2009'da Hüseyin Kuzey adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin daha sonra Uzay Tuncer isminde bir oğulları daha oldu.
Evlilikleriyle sık sık magazin manşetlerini süsleyen çift, 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Biten evliliklerinin ardından çocukları için her özel günde bir aya gelen Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, dost kalarak örnek bir davranış sergiledi.
NAFAKA AÇIKLAMASI
Zaman zaman verdikleri röportajlarda birbirlerinden bahsederek gündeme gelen ikili, son olarak Emre Altuğ'un nafaka açıklamasıyla çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz"
ÇAĞLA'DAN YANIT
Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Çağla Şıkel'e eski eşinin bu açıklaması soruldu. Ünlü model, "Tam olarak ne dediğini bilmiyorum. Bu nedenle bir şey söylemem doğru olmaz. Bunlar biraz özel konular" dedi.
Altuğ'un açıklamasının hatırlatılması üzerine de Şıkel, "Yüzde yüz çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ünlü model, Emre Altuğ'un "Son 10 yılda zor süreçlerden geçtim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: "Hepimizin hayatlarında çok zor dönemler oluyor. Ama kayıplar tabi ki...
ESKİ SEVGİLİNİN YENİ AŞKINA YORUM
Çağla Şıkel'e eski sevgilisi Nail Gönenli'nin yeni ilişkisi de soruldu. Şıkel, "Onun için çok mutlu olurum. Çünkü kalbi, yüreği çok iyi bir insan.