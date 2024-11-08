Liste açıklandı: 30 YAŞ ALTI EN ZENGİN ÜNLÜLER! 200 milyon sterlin servetiyle bakın 1. kim!

İngiliz Heat Dergisi, her yıl düzenlediği listeyle, İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin yıldızlarını açıkladı. 2024 yılı itibariyle, 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Harry Styles, bir kez daha zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl Styles üst üste üçüncü kez listede birinci olarak müzik dünyasında kazandığı büyük başarıların ve ticari projelerinin meyvelerini topladığını kanıtlamış oldu.