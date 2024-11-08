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Liste açıklandı: 30 YAŞ ALTI EN ZENGİN ÜNLÜLER! 200 milyon sterlin servetiyle bakın 1. kim!

İngiltere'de her yıl heyecanla beklenen "30 Yaş Altı En Zengin Ünlüler" listesi, bu yıl da Heat Dergisi tarafından açıklandı. Liste, 30 yaş altındaki İngiliz ünlülerin sahip oldukları servet miktarını ortaya koyarken, müzik ve sinema dünyasındaki genç yıldızların başarılarını gözler önüne seriyor. İşte İngiltere'nin en zengin genç yıldızları...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:33 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:30
Liste açıklandı: 30 YAŞ ALTI EN ZENGİN ÜNLÜLER! 200 milyon sterlin servetiyle bakın 1. kim!

İngiliz Heat Dergisi, her yıl düzenlediği listeyle, İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin yıldızlarını açıkladı. 2024 yılı itibariyle, 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Harry Styles, bir kez daha zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl Styles üst üste üçüncü kez listede birinci olarak müzik dünyasında kazandığı büyük başarıların ve ticari projelerinin meyvelerini topladığını kanıtlamış oldu.

Liste açıklandı: 30 YAŞ ALTI EN ZENGİN ÜNLÜLER! 200 milyon sterlin servetiyle bakın 1. kim!

10. Asa Butterfield - 10,7 Milyon Sterlin

9. Sam Fender - 13,1 Milyon Sterlin

8. Jorja Smith - 13,7 Milyon Sterlin

7. Dave - 13,9 Milyon Sterlin

Liste açıklandı: 30 YAŞ ALTI EN ZENGİN ÜNLÜLER! 200 milyon sterlin servetiyle bakın 1. kim!

6. Sophie Turner - 18,5 Milyon Sterlin

Joe Jonas ile boşanması gündemde olan ünlü oyuncu Sophie Turner, 18,5 milyon sterlinlik servetiyle altıncı sırada. Game of Thrones ile tanınan Turner, başarılı kariyeri ve kazancı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

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