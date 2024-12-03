2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı.

Tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen , Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 'Türkiye Güzeli' seçildi ve tacını taktıktan sonra verdiği röportajlarda doktorluk mesleğini yapmak istediğini dile getirdi.

Güzellik yarışmasında kısa bir süre sonra Bilgen'in Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması gerçekleşti.

Görev ataması ile gündemde olan Bilgen, uzun bir süre ortalıklarda görülmedi. Ancak, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla çok konuşuldu.