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2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı!

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı. Dün akşam gerçekleşen törende mini elbisesiyle boy gösteren tescilli güzelin son hali dikkat çekti. İşte bir dönem estetik iddialarıyla gündeme gelen İdil Bilgen'in GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninden görüntüleri...

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:08 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:08
2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı!

Tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 'Türkiye Güzeli' seçildi ve tacını taktıktan sonra verdiği röportajlarda doktorluk mesleğini yapmak istediğini dile getirdi.

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı!

Güzellik yarışmasında kısa bir süre sonra Bilgen'in Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması gerçekleşti.

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı!

Görev ataması ile gündemde olan Bilgen, uzun bir süre ortalıklarda görülmedi. Ancak, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla çok konuşuldu.

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı!

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bilgen'i,n estetik yaptırdığını dile getirirken bazıları fotoğraflara fazla photoshop uygulandığını söyledi.

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı!

ORTAYA ÇIKTI
2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı.

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı!

Dün akşam gerçekleşen törende mini elbisesiyle boy gösteren tescilli güzelin son hali dikkat çekti.

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde ortaya çıktı!

İşte İdil Bilgen'in GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninden görüntüleri...

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