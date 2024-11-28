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2000'lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük'ten oluşan Hepsi Grubu, 2000'li yıllarda fırtınalar estirmişti. Ancak grup Gülçin Ergül'ün ayrılmasıyla 3 kişi kalmış daha sonra da tamamen dağılmıştı. Grubun eski üyelerinden Yasemin Yürük, bir alışveriş merkezi çıkışı görüntülendi ve Gülçin Ergül ile ilgili soruları yanıtladı. "Fazla konuşmak istemiyorum çünkü yanlış anlıyor" diyen Yürük, belgeselin Ergül'ün istememesi nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:00 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:00
2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük'ten oluşan Hepsi Grubu, 2000'li yıllara damga vurmuş ve müzik listelerini alt üst etmişti.

2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

Hep Bana parçasının klibi yayınlandıktan sonra Gülçin Ergül gruptan ayrılmış ve Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük üç kişi kalmıştı. Hepsi Grubu, bir süre sonra ise tamamen dağılmıştı.

2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

Grubun üyelerinden Yasemin Yürük, önceki gün bir alışveriş merkezinden çıkarken kameralara yansıdı.

2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Yürük, Hepsi grubuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

Yürük, şu ifadeleri kullandı: "Fazla konuşmak istemiyorum çünkü Gülçin (Ergül) yanlış anlıyor. Belgeselin olmamasının sebebi Gülçin, kendisi istemedi.

2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

O farklı yol çizmek istedi. Yolu açık olsun. Gerçekten yanlış bir şey söylemek ve tartışma yaratmak istemiyorum.

2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

Hayatımda da negatif enerji istemiyorum. Herkes kendi yoluna baksın. Kendisiyle konuşmuyoruz"

2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

Yürük'e eski grup arkadaşı Cemre Kemer'in Gülçin Ergül için sarf ettiği "Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum" şeklindeki sözleri de hatırlatıldı.

2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

Yürük bu göndermeli sözlere katıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Cemre'ye katılıyorum. Bugüne kadar hiçbir şeyine cevap vermedik.

2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

O hep bir şeyler söyledi. Kendi dünyasında mutlu olsun. Hepsi grubu daha imkânsız olmaz"

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