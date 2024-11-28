2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük'ten oluşan Hepsi Grubu, 2000'li yıllara damga vurmuş ve müzik listelerini alt üst etmişti.
Hep Bana parçasının klibi yayınlandıktan sonra Gülçin Ergül gruptan ayrılmış ve Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük üç kişi kalmıştı. Hepsi Grubu, bir süre sonra ise tamamen dağılmıştı.
Grubun üyelerinden Yasemin Yürük, önceki gün bir alışveriş merkezinden çıkarken kameralara yansıdı.
Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Yürük, Hepsi grubuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
O farklı yol çizmek istedi. Yolu açık olsun. Gerçekten yanlış bir şey söylemek ve tartışma yaratmak istemiyorum.
Yürük'e eski grup arkadaşı Cemre Kemer'in Gülçin Ergül için sarf ettiği "Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum" şeklindeki sözleri de hatırlatıldı.
Yürük bu göndermeli sözlere katıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Cemre'ye katılıyorum. Bugüne kadar hiçbir şeyine cevap vermedik.