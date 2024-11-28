2000’lere damga vuran Hepsi’de belgesel krizi! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e: Yanlış anlıyor!

O farklı yol çizmek istedi. Yolu açık olsun. Gerçekten yanlış bir şey söylemek ve tartışma yaratmak istemiyorum.

Hayatımda da negatif enerji istemiyorum. Herkes kendi yoluna baksın. Kendisiyle konuşmuyoruz"

Yürük'e eski grup arkadaşı Cemre Kemer'in Gülçin Ergül için sarf ettiği "Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum" şeklindeki sözleri de hatırlatıldı.

Yürük bu göndermeli sözlere katıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Cemre'ye katılıyorum. Bugüne kadar hiçbir şeyine cevap vermedik.