20 kilo alan Berk Oktay değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un biricik eşi son haliyle gündemde!

2000-2006 yılları arasında modellik yapan ve daha sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Berk Oktay, Savaşçı, Bir Küçük Gün Işığı, İlişki Durumum Karışık gibi dizilerde rol aldı.

Meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile Eylül 2022'de dünyaevine giren ünlü oyuncu, 21 Mayıs'ta kızı Mira Milena'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

Kızı ve eşiyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez değişimiyle gündeme geldi. Yeni projesi için 20 kilo alan Oktay'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Yeni dizisinde bir pehlivanı canlandıracak olan Oktay, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafına, "Çok emek... Hoş geldin Hamza Bozbey" notunu yazdı.