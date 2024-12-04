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20 kilo alan Berk Oktay değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un biricik eşi son haliyle gündemde!

Savaşçı, Bir Küçük Gün Işığı, İlişki Durumum Karışık gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızı Mira Milena ile sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu şimdi ise değişimiyle gündeme geldi. Yeni projesi için 20 kilo alan Oktay'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:55 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:55
20 kilo alan Berk Oktay değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un biricik eşi son haliyle gündemde!

2000-2006 yılları arasında modellik yapan ve daha sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Berk Oktay, Savaşçı, Bir Küçük Gün Işığı, İlişki Durumum Karışık gibi dizilerde rol aldı.

20 kilo alan Berk Oktay değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un biricik eşi son haliyle gündemde!

Meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile Eylül 2022'de dünyaevine giren ünlü oyuncu, 21 Mayıs'ta kızı Mira Milena'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

20 kilo alan Berk Oktay değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un biricik eşi son haliyle gündemde!

Kızı ve eşiyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez değişimiyle gündeme geldi. Yeni projesi için 20 kilo alan Oktay'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

20 kilo alan Berk Oktay değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un biricik eşi son haliyle gündemde!

Yeni dizisinde bir pehlivanı canlandıracak olan Oktay, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafına, "Çok emek... Hoş geldin Hamza Bozbey" notunu yazdı.

20 kilo alan Berk Oktay değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un biricik eşi son haliyle gündemde!

Oktay'ın son halini gören takipçileri büyük şaşkınlık yaşadı.

20 kilo alan Berk Oktay değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıldız Çağrı Atiksoy’un biricik eşi son haliyle gündemde!

İşte Berk Oktay'ın son hali...

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