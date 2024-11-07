2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan estetik açıklaması! Değişimiyle çok konuşulmuştu!
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yayınladığı bir fotoğrafla gündem olmuş ve estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Uzun bir sürenin ardından setlere dönen ünlü oyuncudan estetik açıklaması geldi.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 10:30Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:08
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki kız çocuğu oldu.
Anne olduktan sonra uzun bir süre oyunculuğa ara veren Sinem Kobal, setlere geri döndü.
Dadı ve Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, "Her şey yolunda bir dijital projemiz vardı. O yayına girdi. Az kaldı bir ay sonra filmimiz yayına girecek. Bu ara görüşeceğiz zaten" ifadelerini kullandı.