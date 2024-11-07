2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan estetik açıklaması! Değişimiyle çok konuşulmuştu!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal , 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki kız çocuğu oldu.

Dadı ve Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, "Her şey yolunda bir dijital projemiz vardı. O yayına girdi. Az kaldı bir ay sonra filmimiz yayına girecek. Bu ara görüşeceğiz zaten" ifadelerini kullandı.