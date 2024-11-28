12 kez burun ameliyat oldu! Didem Kınalı’dan estetik itirafı: “Doktorum mahvetti”

Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programında sergilediği dans performanslarıyla adını duyurmuş ve 'Oryantal Didem' olarak hafızalara kazınmıştı.

Kariyerine şarkıcı olarak devam eden ünlü isim, "Ben oryantal değilim arkadaşlar. Bana deli gibi mesaj geliyor 'Dans dersi verir misin?' diye. Arkadaşlar ben bıraktım, ders de vermiyorum. Dansözlükle ilgim ve alakam kalmadı" diyerek oryantalliği bıraktığını açıklamıştı.

Didem Kınalı, bu kez estetik açıklamasıyla gündeme geldi. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Kınalı, 12 kez burun ameliyatı olduğunu söyledi.

Kınalı şu ifadeleri kullandı: "Burun estetiği 12 kere oldum. Sürekli Konka ameliyatı oldum. Onları sürekli yapıyorlar. İlk doktorum maalesef öyle bir burun yaptı ki mahvetti burnumun içini.