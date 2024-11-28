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12 kez burun ameliyat oldu! Didem Kınalı’dan estetik itirafı: “Doktorum mahvetti”

İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programında sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazınan ve kariyerine şarkıcılığı da ekleyen Didem Kınalı, katıldığı bir programda yaptığı estetik açıklamalarıyla dikkat çekti. 12 kez burun ameliyatı olduğunu söyleyen Kınalı, "Doktorum mahvetti" diyerek samimi itiraflarda bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 15:47 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 15:47
12 kez burun ameliyat oldu! Didem Kınalı’dan estetik itirafı: Doktorum mahvetti

Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programında sergilediği dans performanslarıyla adını duyurmuş ve 'Oryantal Didem' olarak hafızalara kazınmıştı.

12 kez burun ameliyat oldu! Didem Kınalı’dan estetik itirafı: Doktorum mahvetti

Kariyerine şarkıcı olarak devam eden ünlü isim, "Ben oryantal değilim arkadaşlar. Bana deli gibi mesaj geliyor 'Dans dersi verir misin?' diye. Arkadaşlar ben bıraktım, ders de vermiyorum. Dansözlükle ilgim ve alakam kalmadı" diyerek oryantalliği bıraktığını açıklamıştı.

12 kez burun ameliyat oldu! Didem Kınalı’dan estetik itirafı: Doktorum mahvetti

Didem Kınalı, bu kez estetik açıklamasıyla gündeme geldi. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Kınalı, 12 kez burun ameliyatı olduğunu söyledi.

12 kez burun ameliyat oldu! Didem Kınalı’dan estetik itirafı: Doktorum mahvetti

Kınalı şu ifadeleri kullandı: "Burun estetiği 12 kere oldum. Sürekli Konka ameliyatı oldum. Onları sürekli yapıyorlar. İlk doktorum maalesef öyle bir burun yaptı ki mahvetti burnumun içini.

12 kez burun ameliyat oldu! Didem Kınalı’dan estetik itirafı: Doktorum mahvetti

Burnum kapalı nefes alamıyorum sürekli. En son ameliyat olduğum doktor kulağımdan kıkırdak alıp burnuma koydu. Burnumdaki kıkırdakların değişmesi gerekiyormuş.

12 kez burun ameliyat oldu! Didem Kınalı’dan estetik itirafı: Doktorum mahvetti

Her yıl yeniliyor. Botoks yaptırmıştım. Yanaklarımda dolgu yok. Göz kapağı ameliyatı oldum. Ben yaşlanmak istemiyorum. Benim ilk ameliyatım 28 yaşında olmuştum o da burun ameliyatı olmuştum"

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